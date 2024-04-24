Засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що техніка окупантів "їсть" паливо у неймовірних кількостях. До прикладу, танку, щоб проїхати 100 кілометрів, треба мінімум 500 літрів дизеля, а кораблю, який просто стоїть у порту, для прогріву двигуна потрібно 10 – 20 тонн палива.
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Щоб завдати максимальних збитків
Військовий експерт додав, що кожен удар по заводах Росії коштує для України відносно небагато.
Росіяни повідомили про вісім дронів, які атакували їхні підприємства. Один такий дрон коштує приблизно 50 – 60 тисяч доларів, а спалили палива у росіян на десятки, якщо не на сотні мільйонів доларів,
– зауважив Нарожний.
Що ж до Липецького металургійного комбінату, руйнування після атаки БпЛА призвели до зупинки двох кисневих цехів.
На кожному виробництві, де працюють з металом, у технічному процесі використовують кисень. У кисневому цеху немає телефонів, розеток в стінах, там завжди горить світло, щоб не було жодної іскри. Пожежна небезпека там космічного рівня. Тому влучання туди дрона – це гарантована величезна пожежа на виробництві,
– додав військовий експерт.
Росіяни не вміють виробляти обладнання для таких заводів, оскільки значною мірою воно постачалося з Європи або США до вторгнення Росії в Україну. Це свідчить про призупинення виробництва як мінімум на кілька місяців.
Продовжимо бити
Нафтобаза, по якій вдарили українські дрони, розташована поблизу населеного пункту Раздорово у Смоленській області і стоїть поруч із нафтопереробним заводом.
Попри те, що наші союзники багато казали про своє невдоволення ударами по нафтопереробних заводах Росії, а також попри пакет допомоги із США, удар все ж відбувся, хоч і не по НПЗ, а по нафтобазі. І це каже про те, що ми продовжимо ці удари, навіть з огляду на спілкування з нашими союзниками,
– сказав Павло Нарожний.
Росіяни всіляко намагаються захистити свої заводи за допомогою встановлення спеціальних захисних сіток навколо них, особливо навколо колон первинної нафтопереробки палива.
Однак Нарожний впевнений, що для того, щоб пошкодити газорефракторну колону, навіть закриту рабицею, засоби все одно є, питання лише в доставленні вибухівки безпосередньо до самої газорефракторної установки.
"Коли на Кримському мосту стався вибух, спричинений вантажівкою, в ній були сховані спеціальні "терміти" – і вантажівка вибухнула, спричинивши загоряння цистерн з дизельним пальним на залізничній частині", – зауважив засновник БО "Реактивна пошта".
Павло Нарожний впевнений, що зараз на українському виробництві накопичується чергова партія дронів для завдання чергового масованого удару по НПЗ і і по інших військових об'єктах росіян.
Удари по російських НПЗ: що відомо
- Із січня 2024 року Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, яка є однією з основних у промисловості країни-агресорки.
- НАТО визнає масштабність атак українськими безпілотниками, оскільки останнім вдається здійснювати удари на відстані 1000 кілометрів від кордону України. Також НАТО наголошує, що удари вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а може, й понад 15%.
- Успішними ударами безпілотників вдалося вразити один із найбільших заводів "Роснафти" – Туапсинський НПЗ. Також був атакований найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії – НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
- Серед інших цілей України, які вона успішно вразила, – Ільський та Афіпський НПЗ, "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", Рязанський, Саратівський та Новокуйбишевський НПЗ, а також завод ТАНЕКО, розташований за 1200 кілометрів від кордону.