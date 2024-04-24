Засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що техніка окупантів "їсть" паливо у неймовірних кількостях. До прикладу, танку, щоб проїхати 100 кілометрів, треба мінімум 500 літрів дизеля, а кораблю, який просто стоїть у порту, для прогріву двигуна потрібно 10 – 20 тонн палива.

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Щоб завдати максимальних збитків

Військовий експерт додав, що кожен удар по заводах Росії коштує для України відносно небагато.

Росіяни повідомили про вісім дронів, які атакували їхні підприємства. Один такий дрон коштує приблизно 50 – 60 тисяч доларів, а спалили палива у росіян на десятки, якщо не на сотні мільйонів доларів,

– зауважив Нарожний.

Що ж до Липецького металургійного комбінату, руйнування після атаки БпЛА призвели до зупинки двох кисневих цехів.

На кожному виробництві, де працюють з металом, у технічному процесі використовують кисень. У кисневому цеху немає телефонів, розеток в стінах, там завжди горить світло, щоб не було жодної іскри. Пожежна небезпека там космічного рівня. Тому влучання туди дрона – це гарантована величезна пожежа на виробництві,

– додав військовий експерт.

Росіяни не вміють виробляти обладнання для таких заводів, оскільки значною мірою воно постачалося з Європи або США до вторгнення Росії в Україну. Це свідчить про призупинення виробництва як мінімум на кілька місяців.

Продовжимо бити

Нафтобаза, по якій вдарили українські дрони, розташована поблизу населеного пункту Раздорово у Смоленській області і стоїть поруч із нафтопереробним заводом.

Попри те, що наші союзники багато казали про своє невдоволення ударами по нафтопереробних заводах Росії, а також попри пакет допомоги із США, удар все ж відбувся, хоч і не по НПЗ, а по нафтобазі. І це каже про те, що ми продовжимо ці удари, навіть з огляду на спілкування з нашими союзниками,

– сказав Павло Нарожний.

Росіяни всіляко намагаються захистити свої заводи за допомогою встановлення спеціальних захисних сіток навколо них, особливо навколо колон первинної нафтопереробки палива.

Однак Нарожний впевнений, що для того, щоб пошкодити газорефракторну колону, навіть закриту рабицею, засоби все одно є, питання лише в доставленні вибухівки безпосередньо до самої газорефракторної установки.

"Коли на Кримському мосту стався вибух, спричинений вантажівкою, в ній були сховані спеціальні "терміти" – і вантажівка вибухнула, спричинивши загоряння цистерн з дизельним пальним на залізничній частині", – зауважив засновник БО "Реактивна пошта".

Довідка. "Терміти" – це боєприпаси, в яких використовуються хімічні сполуки, що мають високу температуру і тривалість горіння. При запаленні ця порошкоподібна суміш інтенсивно згоряє, виділяючи багато тепла.

Павло Нарожний впевнений, що зараз на українському виробництві накопичується чергова партія дронів для завдання чергового масованого удару по НПЗ і і по інших військових об'єктах росіян.

Удари по російських НПЗ: що відомо