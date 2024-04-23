"Запрещали" ли США официально бить по НПЗ в России: посол Маркарова дала четкий ответ

В этом году украинские беспилотники атаковали более 10 нефтеперерабатывающих заводов в России. Посол в США рассказала о том, как в Вашингтоне воспринимают эти удары на самом деле.

После ряда успешных атак на НПЗ страны – агрессорки, в СМИ появились сообщения о том, что США призвали украинскую сторону отказаться от таких действий.

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Существовал ли запрет от США

Так, посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что ни разу через нее не передавали заявлений о запрете ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, не звучало и от самих США официального призыва, что Украина не может бить по НПЗ врага.

Вашингтон действительно предупреждал неоднократно, что Киев не имеет право использовать американское оружие вне пределов Украины. В то же время, заверила госпожа посол, через нее никогда не передавали ограничения непосредственно относительно того, по чему Украина может или не может использовать собственное вооружение.

Ранее в медиа отмечали, что глава Пентагона Ллойд Остин посоветовал Киеву выбрать другие цели для атак. С таким заявлением чиновник выступил на сенатском комитете по делам Вооруженных сил.

В своей речи Остин подчеркнул, что удары по нефтеперерабатывающим заводам могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Именно поэтому, по мнению министра обороны, для Украины целесообразнее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на ход боевых действий.

В то же время, как пишет Bloomberg, Остин получил в свой адрес резкий ответ от сенатора – республиканца Том Коттона. Тот обвинил Белый дом во "вставлянии палок в колеса" эффективным действиям Украины по политическим причинам. Мол, нынешний президент не хочет, чтобы в год выборов выросли цены на бензин.

Среди официальных заявлений был также комментарий представитель Госдепа Мэтью Миллера. Он сказал, что с самого начала полномасштабного вторжения позиция США остается неизменной. Страна не поощряет и не поддерживает удары Украины за пределами своей территории, подчеркнул чиновник.

Между тем, когда вышла статья The Financial Times о том, что США якобы просили Киев воздержаться от ударов по НПЗ, в Офисе президента сразу опровергли эту информацию, назвав её фейковой. В частности, Михаил Подоляк подчеркнул, что никто не может диктовать Украине условия ведения этой войны. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что от официальных лиц США слышала о том, что НПЗ и нефтебазы России – вполне законные цели с военной точки зрения.