Новые проблемы для ВПК России: налет дронов на объекты в Туапсе будет иметь серьезный эффект

В ночь на 26 февраля дроны ГУР атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае страны-агрессорки. Удары станут следствием нескольких новых проблем для российских окупантов.

Такое мнение 24 Канала выразил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметив, что за последнее время количество украинских атак значительно увеличилось. Краснодарский край играет немаловажную роль для ведения войны врагом.

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У россиян теперь 3 новые проблемы

Военнослужащий отметил, что удар по НПЗ в Туапсе свидетельствует об успехах ударов сил обороны Украины. Статистика ударов нарастает– еще полгода назад у Украины не было такой интенсивности, были 1– 2 атаки за неделю.

Сейчас частота только нарастает. Практически каждый день есть соответствующие сведения от Генштаба об успешных ударах. Это важно. В 2022 году мы только мечтали о таких возможностях,

– сказал Мусиенко.

Он объяснил, что все южные регионы России (Краснодарский край, Ростовская область и т.д.) отвечают за логистическую группировку врага. Именно он действует на оккупированной части Донецкой области.

Обратите внимание! Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России. В результате атаки на объект раздалось не менее чем 40 взрывов и возник пожар.

Для примера, Краснодарский край играет важную роль в переработке топлива и отгрузке горюче-смазочных материалов, нуждающиеся в российских кафирах.

Соответственно, этот завод (в Туапсе– 24 Канал) так же работает на военные нужды врага. Второй элемент– поступление в российский бюджет. Несмотря на санкции, к сожалению, нефть все еще составляет значительную часть доходов. Эти доходы Путин направляет на ведение боевых действий,

– подчеркнул военнослужащий.

Мусиенко также заметил, что россияне активно используют нефтепродукты в химической отрасли. А химическая промышленность страны-агрессорки работает на оборонно-промышленном комплексе.

"Итак, эффект ударов– это логистика окупантов через Краснодарский край, их инфраструктура, которая помогает зарабатывать деньги, а также создание проблем для ВПК России",– подытожил он.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что порт в Туапсе есть логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России.