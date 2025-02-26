Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що за останній час кількість українських атак значно збільшилась. Краснодарський край відіграє важливу роль для ведення війни ворогом.

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В росіян тепер 3 нові проблеми

Військовослужбовець зазначив, що удар по НПЗ в Туапсе свідчить про успіхи ударів Сил оборони України. Статистика ударів наростає – ще півроку тому Україна не мала такої інтенсивності, були 1 – 2 атаки за тиждень.

Зараз частота тільки наростає. Практично щодня є відповідні зведення від Генштабу про успішні удари. Це важливо. У 2022 році ми тільки мріяли про такі можливості,

– сказав Мусієнко.

Він пояснив, що усі південні регіони Росії (Краснодарський край, Ростовська область і т.д.) відповідають за логістичне угруповання ворога. Саме воно діє на окупованій частині Донецької області.

Зверніть увагу! Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших у Росії. Внаслідок атаки на об'єкт пролунало не менше ніж 40 вибухів та виникла пожежа.

Для прикладу, Краснодарський край відіграє важливу роль щодо переробки палива та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, які потребують російські окупанти.

Відповідно, цей завод (в Туапсе – 24 Канал) так само працює на військові потреби ворога. Другий елемент – надходження до російського бюджету. Попри санкції, на жаль, нафта все ще становить значну частину доходів. Ці доходи Путін скеровує на ведення бойових дій,

– наголосив військовослужбовець.

Мусієнко також зауважив, що росіяни активно використовують нафтопродукти в хімічній галузі. А хімічна промисловість країни-агресорки працює на оборонно-промисловий комплекс.

"Отже, ефект ударів – це логістика окупантів через Краснодарський край, їхня інфраструктура, яка допомагає заробляти кошти, а також створення проблем для ВПК Росії", – підсумував він.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що порт в Туапсе є логістичним хабом, який зв'язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних і південних регіонів Росії.