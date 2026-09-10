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10 сентября, 09:54
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Обновлено - 10:13, 10 сентября

Зеленский подтвердил атаку на НПЗ, порт и еще 6 объектов в России

София Рожик

Украинские дальнобойные силы нанесли серию сокрушительных ударов по военно-промышленной инфраструктуре России в разных регионах страны-агрессора в ночь на 10 сентября. Было 8 попаданий по объектам, работающим на войну, в частности по НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и порту в Дагестане.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

География ударов и пораженные объекты

Под прицельным ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане, который является единственным глубоководным российским портом на Каспии, который не замерзает, работает круглый год и обслуживает как наливные, так и сухие грузы.

Кроме того, украинские силы атаковали стратегические цели в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.

Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает заслуженный ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальнобойность и меткость,
– написал Владимир Зеленский.

Последствия атак на Россию: смотрите видео

 

Напомним, что ранее украинские силы нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске. Это была месть за последние циничные обстрелы Украины.

В Новороссийске поражены:

  • военно-морская база "Новороссийск" и объекты военной гавани;
  • ряд кораблей Черноморского флота России, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр";
  • объекты хранения мазута;
  • инфраструктура терминала "Шесхарис", которая используется для отгрузки нефти.

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