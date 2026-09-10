Зеленский подтвердил атаку на НПЗ, порт и еще 6 объектов в России

Украинские дальнобойные силы нанесли серию сокрушительных ударов по военно-промышленной инфраструктуре России в разных регионах страны-агрессора в ночь на 10 сентября. Было 8 попаданий по объектам, работающим на войну, в частности по НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и порту в Дагестане.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

География ударов и пораженные объекты

Под прицельным ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане, который является единственным глубоководным российским портом на Каспии, который не замерзает, работает круглый год и обслуживает как наливные, так и сухие грузы.

Кроме того, украинские силы атаковали стратегические цели в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.

Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает заслуженный ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальнобойность и меткость,

– написал Владимир Зеленский.

Последствия атак на Россию: смотрите видео

Напомним, что ранее украинские силы нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске. Это была месть за последние циничные обстрелы Украины.

В Новороссийске поражены: