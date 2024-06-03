Кремль угрожает "фатальными последствиями": что для Украины означает разрешение на удары по России

.

30 мая упал очень важный "бастион" американских представлений о так называемых "красных линиях" России. Администрация Байдена, а вслед за ней и другие союзники Украины официально сняли табу на использование западного ракетного оружия по территории России.

Соединенные Штаты официально разрешили Украине наносить удары по врагу на его территории. На данный момент пока с определенными условиями, говорится о защите Харьковской и Сумской областей.

Даже с такими временными ограничениями, о которых пишут западные СМИ, такое разрешение – это фактически исторический прорыв. 24 Канал объясняет все возможные последствия этого решения.

К теме "Прилетело, как в 2022": ВСУ разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов FPV-дронами в России

Откуда взялись "красные линии"?

Точно неизвестно, но похоже, что этот самообман возник в голове представителей Администрации Байдена, а точнее – вездесущего советника по нацбезопасности Джейка Салливана в рамках его навязчивой концепции "контроля за эскалацией".



Джейк Салливан / Фото Fox

При этом сама Россия ничего такого не заявляла до определенного момента, если не учитывать истерических заявлений Дмитрия Медведева. При том, что даже он затих после серии удачных отработок западными ракетами (прежде всего британскими Storm Shadow и французскими SCALP) по Крыму, который, напомним, Россия считает частью своей неотъемлемой территории. Но это уже проблемы россиян, которые не должны беспокоить цивилизованный мир.

Также фактически нулевой была реакция оккупантов на сбивание их самолетов и вертолетов над собственной территорией в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда, напомним, за считанные минуты были уничтожены две "сушки" и два вертолета Ми-8.

Официальная версия – до сих пор невыясненные обстоятельства, неофициальная – ракеты PATRIOT. Украина ни одну из версий не подтверждает, но теперь снова будет готова это повторить. Кстати, возможно, именно из-за этого эпизода Салливан устроил Зеленскому истерику и угрожал прекратить поставки Украине оружия. Об этом эпизоде несколько туманно и без конкретики писали западные СМИ, в частности, и немецкий Bild.

Показательно, что текст многострадального конгрессового закона о помощи Украине не содержал ограничений по использованию американских ракет. Конгрессмены это отметили отдельно, а потом об этом напомнил на уже легендарных слушаниях конгрессмен Майкл Маккол, который буквально устроил торжественное оглашение приговора самому Салливану.



Маккол разрушает картину мира Джейка Салливана / Скриншот

По иронии судьбы, за 10 дней до этого Салливан уже и так осознал свою ошибку и рекомендовал Байдену отменить ограничения на использование оружия.

По крайней мере, такую версию подает New York Times в своей статье:

Относительно Украины: у нас здесь действительно плохая ситуация, как вы знаете. Вот это – зона пребывания для россиян, на их территории, и все, что они делают, – это просто разворачивают свою артиллерию и ракеты вдоль границ Украины и используют ее для обстрела украинцев через границу. Однако ваша администрация и Джейк Салливан запретили Украине использовать оружие (по территории России – 24 Канал), и Украина не может защитить себя, и начать стрелять в ответ. Вот почему я отметил здесь радиус действия ATACMS: дальний и ближний и HIMARS (GMLRS – 24 Канал). А ваша администрация завязывает украинцам руки за спиной, кстати, как она пытается сделать это и с Израилем. Скажите, вы, ваша администрация собирается менять эту политику, чтобы Украина смогла воевать, без одной руки привязанной за спиной?

"Это Конгресс предоставил Украине оборудование, и спасибо, что подписали. Но Конгресс не накладывал (на Украину – 24 Канал) ограничений на использование этого оружия. Это Джейк Салливан, ваша администрация, наложили эти ограничения. И я говорил с украинцами. Они не могут достичь победы с этими ограничениями, которые вы, а не Конгресс, на них наложили. И я надеюсь, что вы обратитесь в Совет нацбезопасности США, и измените это политическое решение, которое является очень опасным и вредным для народа Украины".

Эта историческая речь состоялась уже после начала нового наступления россиян на Харьков (на самом деле – на Липцы и Волчанск), новых военных преступлений россиян и гибели десятков гражданских. Последствия российских геноцидных атак смогли увидеть лично государственный секретарь Энтони Блинкен (рок-дипломатия Кулебы сработала).

Похоже, его визит в Украину стал последним аргументом, который убедил президента Байдена отказаться от трусливой стратегии, что ее предложил Салливан.

Показательно, что тот аргумент прозвучал в унисон с громкими заявлениями европейских лидеров предоставить Украине право на использование западного оружия по территории Украины (теперь вместе с США 15 стран официально разрешили Украине наказывать оккупантов на их территории).

Россия же смогла на это лишь ответить мемом "Макрон, что ты делаешь?".



Макрон со знаменитой уже картой / Фото AP

Территорию ударов обязательно расширят

После разрешения от Байдена аналогичные официальные разрешения от бундесканцлера Шольца и других лидеров мира были лишь вопросом времени. Да, была оговорка об ограничении российской территорией, что грозит Харькову, но все понимают, что это временное решение и только первый шаг.

А территория ударов обязательно будет расширена (сейчас говорится о тяжелой артиллерии HIMARS, дальность ракет GMLRS – 84 километра, а также Patriot, Iris-T, NASAMS – с учетом размещения, это десятки километров вглубь России).

Россия не остановится и будет продолжать бомбить и обстреливать Украину, а Украина будет отвечать. И союзники обязательно снимут все табу. Должны это сделать, потому что первый шаг оказался не страшным, а дальше будет проще. Это означает, что выбивание колонн, казарм и складов – не конечная цель, дальше будут штабы, ПВО, РЛС и аэродромы.

Откуда такая уверенность? Потому что именно так было с предоставлением Украине тяжелой артиллерии 155-го калибра, HIMARS, танков, PATRIOT, самолетов F-16, ATACMS и другого оружия, предоставление которого долго считалось невозможным, о чем неоднократно заявляли мировые лидеры.

Мало кто об этом помнит, но когда-то нам не давали даже ПТРК Javelin, пока это "табу" не было преодолено, между прочим, Администрацией президента Трампа. Поэтому вскоре по целям у России полетят и ATACMS, и широкая номенклатура ракет и бомб от F-16. И Россия ничего не сможет с этим сделать.



Нидерландские истребители будут работать в формате "без табу" / Koninklijke Luchtmacht

Результаты уже ощутили на себе оккупанты – все выходные в сети распространялись сообщения о поражении российских колонн и массовых скоплений военных в Белгородской и Курской области. В российских пабликах и на шоу местных пропагандистов по этому поводу была настоящая истерика. Они уже даже говорят об украинском контрнаступлении, но мы просто сравнялись с врагом в возможностях и теперь так же можем отвечать им зеркально.

Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой – своевременно принимать эффективные решения,

– президент Зеленский 1 июня 2024 года.

Россия угрожает "фатальными последствиями"

В МИД России уже заявили о "серьезном ответе" в случае ударов западным оружием по целям в России. В частности, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России может привести к "фатальным последствиям".

Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они по непонятным причинам недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить, – сказал Рябков, призвав Вашингтон "максимально серьезно относиться к оговоркам, которые звучат из России".

Ранее похожие заявления сделал и Путин.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще осознавать, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", – предупредил российский диктатор.



Угрозы Путина уже никого не впечатляют / Фото росСМИ

Но россияне, несмотря на свои традиционные страшилки, должны осознать, что это только начало. Дальше будет больше и качественнее. Настоящий перенос войны на территорию врага – это та задача, что должна стоять перед ВСУ. Только так можно уменьшить собственные потери среди гражданского населения и показать россиянам, что такое настоящая война. К сожалению, убитых украинцев и разрушенных городов уже не вернешь, но виновники за это будут отвечать.

Российские пропагандисты уже фиксируют существенное увеличение обстрелов Белгородчины. Напомним, что официальной целью наступления России на Харьков было создание так называемой "буферной зоны" для Белгорода. Похоже, еще одна цель СВО была отрицательно выполнена.