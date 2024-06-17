Врагу сложно защитить все объекты, – Евлаш сказал, будут ли удары с самолетов по России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина имеет право использовать истребители F-16 для ударов по территории России. На это заявление отреагировали в Воздушных силах.
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире национального марафона заявил, что украинские военные выполняют поставленные задачи командования. В то же время приводить детали этих планирований майор не стал, передает 24 Канал.
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Собирается ли Украина бить по территории России с F-16
Илья Евлаш отметил, что Воздушные силы выполняют задачи, которые поставило военное командование. В частности, наши военные работают непосредственно сейчас по тем объектам, которые сейчас определены.
В основном, это, конечно, усиление нашей противовоздушной обороны, отражение воздушного нападения противника и борьба с малоразмерными целями, а также непосредственно задание мощных ударов на линии соприкосновения по временно оккупированным территориям, где сосредотачивается большое количество личного состава и техники противника,
– отметил майор.
Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что дальнейшие удары по большей территории зависят от того, насколько дальше будет развиваться политическая ситуация и политическая воля.
Способны ли россияне полностью покрыть ПВО свою территорию
Евлаш также отметил, что если говорить о наземных системах ПВО, то конечно на такую большую территорию как Россия у врага, конечно, подобных комплексов не хватает.
"Поскольку мы видим достаточно успешные атаки наших и беспилотных летательных аппаратов, в том числе по их аэродромам. Конечно, что российская территория требует много станций, в частности, они также используют и самолеты для прикрытия тех мест, где у них не хватает именно противовоздушной обороны", – ответил спикер.
Майор подчеркнул, что россиянами пока сложно защитить полностью все свои объекты и все свои участки. А наши специалисты способны проводить различные операции, в том числе и с поражением по территории страны-агрессора.
Что сказал Столтенберг об ударах по территории России
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июня заявил, что не считает, что использование оружия Альянса на территории России является эскалацией. Такое заявление он сделал перед встречей министров обороны государств НАТО.
- В то же время Столтенберг в своем заявлении также упомянул и самолеты F-16, которые наше государство должно получить от партнеров. Генсек Альянса отметил, что использование этих истребителей для ударов по России также не будет эскалацией.
- Кроме того, генсек НАТО также заявил, что Украина может уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Ведь это, по словам Столтенберга, право Украины на самозащиту.