Ударов по России будет еще больше, — экс-глава ЦРУ об отношении к этим атакам и чего ждать еще

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что будет лицемерием сказать, что Украина не имеет права атаковать территорию России. Ведь Москва оккупировала 15 — 17% территории нашего государства.

Кроме того, Кремль всячески поощряет военные преступления, а не соблюдение правил войны. Об этом Петреус рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Атак по территории России будет становиться больше

По словам бывшего директора ЦРУ, ключевым является то, что Украина должна четко показать: она целится по военным объектам России и четко действует в рамках законов сухопутной войны. По его словам, это очень много целей:

логистические центры,

склады с горючим и тому подобное.

Было очень интересно наблюдать за тем, как украинцы наносят удары по российской территории, и их будет еще больше, особенно что касается морских дронов, целого их флота. То есть опять же – здесь украинская изобретательность и инновационность,

– заявил Петреус.

Он добавил, что сейчас весь частный сектор Украины работает на помощь ВСУ, чтобы сохранить территориальную целостность нашего государства, и это отлично.

"И потому сейчас страна с населением менее 40 миллионов так эффективно противостоит стране с населением втрое больше, и с экономикой, которая превосходит украинскую. И это будет продолжаться", – убежден экс-глава ЦРУ.

Он подытожил, что мир будет видеть все больше примеров, когда эта креативность будет проявляться в разных вариантах:

какими будут эти дроны,

как их будут использовать,

как они будут бороться со средствами РЭБ и другие важные вещи.

Эксклюзивное интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео

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