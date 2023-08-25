Ударов по России будет еще больше, — экс-глава ЦРУ об отношении к этим атакам и чего ждать еще
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что будет лицемерием сказать, что Украина не имеет права атаковать территорию России. Ведь Москва оккупировала 15 — 17% территории нашего государства.
Кроме того, Кремль всячески поощряет военные преступления, а не соблюдение правил войны. Об этом Петреус рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Атак по территории России будет становиться больше
По словам бывшего директора ЦРУ, ключевым является то, что Украина должна четко показать: она целится по военным объектам России и четко действует в рамках законов сухопутной войны. По его словам, это очень много целей:
- логистические центры,
- склады с горючим и тому подобное.
Было очень интересно наблюдать за тем, как украинцы наносят удары по российской территории, и их будет еще больше, особенно что касается морских дронов, целого их флота. То есть опять же – здесь украинская изобретательность и инновационность,
– заявил Петреус.
Он добавил, что сейчас весь частный сектор Украины работает на помощь ВСУ, чтобы сохранить территориальную целостность нашего государства, и это отлично.
"И потому сейчас страна с населением менее 40 миллионов так эффективно противостоит стране с населением втрое больше, и с экономикой, которая превосходит украинскую. И это будет продолжаться", – убежден экс-глава ЦРУ.
Он подытожил, что мир будет видеть все больше примеров, когда эта креативность будет проявляться в разных вариантах:
- какими будут эти дроны,
- как их будут использовать,
- как они будут бороться со средствами РЭБ и другие важные вещи.
Эксклюзивное интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео
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Петреус высказывался о контрнаступлении ВСУ
- Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус также оценил контрнаступательное движение Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что наши воины "делают все правильно".
- Также он признал, что контрнаступление началось позже, поскольку партнеры, в том числе США, не предоставили достаточное количество нужного для него оружия. Пока что украинские защитники продвигаются на Юге и Востоке.
- Кроме этого, Петреус подчеркнул, что российская оборона сейчас "трещит по швам". Однажды наши военные смогут ее прорвать и пойти вперед.