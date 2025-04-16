Хорошо защищенный объект: экс-офицер Воздушных сил указал на важную цель под Москвой

Россияне обустроить пункт управления дронами в деловом центре "Москва-Сити". Оккупанты сами "засветили" видео, на котором хвастались, как удаленно наносят удары по Часовому Яру.

Развертывание объекта было мобильным, мы видели, что использовали мобильные системы. Как заметил 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, не говорится о постоянном пункте дислокации.

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Какой объект важно уничтожить Украине

Россияне хотели похвастаться возможностями удаленного управления дронами, но украинский производитель уже давно представил такую возможность, управляя дроном с международной выставки, который делал разведку в зоне Чернобыльской АЭС.

Технологии – это будущее. В дальнейшем мы сможем так держать под контролем серую зону, не привлекая к этому личный состав,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Относительно ударов по Москве, то стоит вспомнить о заводе Королева. Его надо уничтожать, потому что он является основным производителем крылатых ракет класса Х-101, Х-555, Х-59, то есть всех, относящихся к тактической авиации.

Туда надо работать. Он защищен системами противовоздушной обороны. Дополнительно россияне вывели самолет А-50 на разведывательные полеты для того, чтобы проверять и защищать воздушное пространство,

– добавил бывший офицер Воздушных сил.

Поэтому лучше работать по стратегическим объектам. Основная приоритетная цель для Украины – это производственные мощности, интеллектуальная собственность, эталонные образцы и все, что связано с производством любого оружия.

Заметим, что Россия может модернизировать, купить лицензию и масштабировать производство, но не способна придумать что-то новое. Большинство вооружения было украденным у кого-то. Поэтому основное направление ударов должно быть по интеллектуальной собственности и эталонных образцах, которые бы сделали невозможным повторение любых изделий.

К слову, видео с "Москвы-Сити" уже удалили из российских телеграмм-каналов. В нем оккупанты рассказывали, что ударили по объекту ВСУ со "сверхдальнего расстояния". Кроме этого, в сети опубликовали видео, где показали, как происходит координация.