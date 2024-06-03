США могут расширить разрешение на удары по России: в Белом доме сделали заявление
Соединенные Штаты Америки могут расширить географию ударов по территории России. В Белом доме отметили, что готовы "корректировать свои условия" в зависимости от того, как развивается ситуация на поле боя.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге СМИ. Как передает корреспондент Voice of America Юлия Ярмоленко, Байден в будущем может изменить мнение относительно ударов по территории России.
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В США могут изменить мнение относительно ударов по территории России
Кирби на брифинге с представителями СМИ заявил, что президент Джо Байден впоследствии расширить разрешение на использование оружия США против целей внутри России.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам,
– сказал Кирби журналистам.
Официально США предоставили разрешение бить по территории России 31 мая. Тогда Владимир Зеленский подтвердил, что Джо Байден разрешил использовать ракетные системы HIMARS, предоставленные США, чтобы наносить удары по российским войскам и командно-контрольным центрам. В СМИ также отмечали, что разрешение распространяется только на те территории России, которые граничат с Харьковщиной.
Какие страны предоставили разрешение бить своим оружием по территории России
- В Великобритании заявили, что только Украина решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон также добавил, что Киев имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по целям внутри России.
- В Польше также считают, что не должно быть ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России. Заместитель главы Минобороны Польши отметил, что Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе.
- В Швеции также отметили, что Украина имеет право на защиту. Хотя глава Минобороны Швеции и не ответил прямо, поддерживает ли он удары по территории России, однако четко дал понять Киев имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны.
- Поддерживают идею бить по территории России западным оружием и во Франции. Макрон отметил, что Украина должна нейтрализовать военные базы на территории страны-агрессора, откуда запускаются ракеты.