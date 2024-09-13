Если Украине позволят бить вглубь: Россия уже в ООН начала угрожать НАТО войной

Решение о предоставлении разрешения бить по России еще не принято, но россияне уже обеспокоены. Например, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя начал угрожать Западу, передает 24 Канал.

Также россияне обеспокоены тем, что якобы НАТО стремится ввести войска в Украину. В Москве считают, что речь идет о принуждении России "к переговорам по формулам Киева", поэтому предупредили: это опасная игра, которая "может привести к прямому конфликту ядерных держав". То есть фактически пригрозили НАТО войной.

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Россия угрожает НАТО

Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, конечно, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них последствиями, для западных агрессоров,

– заявил Небензя.

Он пояснил: хотя жмут на кнопку и запускают ракеты украинцы, оружие программируют на Западе. К тому же Альянс предоставляет Украине разведывательные данные со спутников. Поэтому "отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится", заявил россиянин.



Куда могут долететь западные ракеты / Фото UA WAR Infographics

Путинский прихвостень повторил слова своего шефа

"Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", – сказал 12 сентября кремлевский диктатор.

The Times проанализировали заявления Путина и позицию Запада. Эксперты считают, что долгожданное разрешение может помочь Украине во время переговоров.

Интересно! В США задумались над реформой Совбеза ООН. К сожалению, пока речь не идет об отмене права вето для России.