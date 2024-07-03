Госдеп США ответил, когда Украине позволят бить на большее расстояние по России

Между Киевом и Вашингтоном существует договоренность относительно ударов по России американским оружием, правда, на ограниченное расстояние. В то же время Госдеп не исключает расширения соглашения.

Помощник Государственного секретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен сделал важное заявление по этому вопросу. Собственно, во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

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Вопрос открыт: удары оружием США по России

Конгрессмен-республиканец Томас Кин задал вопрос представителю Госдепа, отмечая, что политика администрации президента США относительно ударов по территории России изменилась только после наступления агрессора на Харьковщине. Однако и тогда Белый дом прибегнул к полумерам.

Конгресс до сих пор не понимает какая именно эта политика... Администрация ограничивает использование американского оружия в пределах 100 километров возле границы. Это значительно меньше полного радиуса действия ATACMS, который составляет более 300 километров. Сколько российских авиабаз находятся в зоне действия ATACMS, которые администрация не дает поразить Украине?

На этот вопрос О'Брайен отметил, что сейчас российские войска теряют способность наступать на Харьковском направлении, поскольку украинская армия уничтожает их мощности вблизи границы. Как констатировал чиновник, приоритетом было предоставление оружия и его сосредоточение в областях, где была наибольшая необходимость.

Сначала, это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии.

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Напомним, что в конце мая официально сообщили о разрешении США на удары по России американским оружием. Киеву разрешили обстреливать важные для противника объекты, скажем, системами HIMARS. В то же время ракеты ATACMS призвали придержать.