В МИД Украины заявили о "сдержанном оптимизме" относительно разрешения США на удары вглубь России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории России американским оружием.

Сейчас есть "сдержанный оптимизм" по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу в эфире телемарафона.

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Сибига заявил о "сдержанном оптимизме"

Как рассказал Сибига, он совместно с Энтони Блинкеном обсудили вопрос дальнобойных ударов по военным объектам на территории России с помощью американского оружия. Среди важных тем была и евроатлантическая интеграция Украины.

Здесь мы сдержанно оптимистичны. Поэтому чрезвычайно важная встреча по всем соображениям,

– заявил украинский министр.

Он также добавил, что действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине существенный объем помощи. Эта поддержка будет включать в частности оружие и оплату контрактов на производство новых вооружений.

Кстати, как пишет The Telegraph, Лондон надеется на разрешение действующего лидера США на дальнобойные удары Украины по России, которого Киев добивается уже много месяцев. И сделать это стремятся как можно скорее, то есть до инаугурации Трампа на пост президента в январе.