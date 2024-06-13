Остин ответил, как удары Украины по России повлияли на ситуацию на Харьковской области

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что разрешения западных партнеров на удары ВСУ по территории России имели влияние на ситуацию в Харьковской области. После этого, по словам главы Пентагона, наступление врага замедлилось.

Кроме того, Остин также отметил, что увидел стабилизацию участка фронта на севере Харьковской области, где российские солдаты с начала мая пытались проводить свое наступление.

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Остин рассказал о последствиях разрешений ударов Украине по России

Глава Пентагона отметил, что сейчас он видит замедление движения россиян на севере Харьковской области. В то же время он напомнил, что еще несколько недель назад были опасения возможного значительного прорыва российских оккупантов.

Я не думаю, что мы увидим это (наступление россиян на севере Харьковской области – 24 Канал) в будущем,

– сказал министр обороны США.

Остин также высказал мнение, что в будущем можно будет увидеть постепенные успехи украинской армии, а также деоккупацию территории, которую во время наступления захватили россияне.

Глава Пентагона также отметил, что украинские военные используют переданное западными партнерами оружие "с пользой".

"Украинцы сделали много для укрепления своих оборонительных позиций и хорошо используют оружие и боеприпасы, которые им предоставили. И все это будет продолжать поступать. Поэтому, на мой взгляд, впоследствии они станут сильнее", – рассказал глава Минобороны США.

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