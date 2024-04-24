"Военкоры уже пищат": почему Украине важно было бы применить оружие Запада по России

Российские пропагандисты совсем не ожидали, что США примет законопроект о помощи Украине, в который может войти дальнобойное оружие. Зато военкоры, которые больше причастны к войне – уже "пищат".

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лесной, отметив, что пропагандисты не верили, что это произойдет в ближайшее время. Об этом ярко свидетельствует их реакция.

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У россиян "подгорает"

По словам Лесного, российские пропагандисты не ожидали, что Конгресс США примут такое решение. Они не думали, что это может произойти в ближайшее время, ведь Дмитрий Песков и Дмитрий Медведев очень эмоционально отреагировали на передачу помощи Украине. Единственная, кто начал пугать США была Мария Захарова, которая сказала, что якобы теперь США выбрали сторону, вступили в войну на территорию Украины и россияне их когда-то накажут.

Военкоры уже "плачут", "пищат", потому что они знают, что прилет высокоточного оружия будет "последним полетом",

– отметил политолог.

У Кремля очень "подгорает", ведь россияне понимают, что потеряли "окно возможностей" пока Украина не имела дальнобойного оружия.

Они осознают, что когда придет американское оружие, то им будет "не очень хорошо". Есть вероятность, что США передадут ракеты ATACMS, которые будут далеко бить,

– заметил Лесной.

Игра по одинаковым правилам

Политолог поделился мыслями относительно переговоров США и Украины по применению вооружения. Говорится о политической воле, которая означает, что нам дают оружие и позволяют бить туда, куда нам необходимо или "закрывают на это глаза".

Эту ситуацию я сравниваю с войной, когда Украина играет в шахматы, а Россия "играет в Чапаева". В этой игре фигуры просто бьются, кто сильнее ударит, тот собьет большую фигуру. Так не может быть. Именно поэтому Запад должен перевести нас в одну плоскость. Тогда уже можно говорить о каком-то планировании и наступательных операциях,

– отметил Лесной.

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