Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний, зауваживши, що пропагандисти не вірили, що це станеться найближчим часом. Про це яскраво свідчить їхня реакція.

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У росіян "підгорає"

За словами Лісного, російські пропагандисти не очікували, що Конгрес США ухвалять таке рішення. Вони не думали, що це може статись найближчим часом, адже Дмітрій Пєсков і Дмітрій Медведєв дуже емоційно відреагували на передачу допомогу Україні. Єдина, хто почав лякати США була Марія Захарова, яка сказала, що буцімто тепер США обрали сторону, вступили у війну на територію України й росіяни їх колись покарають.

Воєнкори вже "плачуть", "пищать", тому що вони знають, що приліт високоточної зброї буде "послєднім польотом",

– зазначив політолог.

У Кремля дуже "підгорає", адже росіяни розуміють, що втратили "вікно можливостей" поки Україна не мала далекобійної зброї.

Вони усвідомлюють, що коли прийде американська зброя, то їм буде "не дуже добре". Є ймовірність, що США передадуть ракети ATACMS, які далеко битимуть,

– зауважив Лісний.

Гра за однаковими правилами

Політолог поділився думками стосовно перемовин США та України щодо застосування озброєння. Мовиться про політичну волю, яка означає, що нам дають зброю та дозволяють бити туди, куди нам необхідно або "закривають на це очі".

Цю ситуацію я порівнюю з війною, коли Україна грає в шахи, а Росія "грає в Чапаєва". В цій грі фігури просто б'ються, хто сильніше вдарить, той зіб'є більшу фігуру. Так не може бути. Саме тому Захід має перевести нас в одну площину. Тоді вже можна говорити про якесь планування та наступальні операції,

– зауважив Лісний.

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