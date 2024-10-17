Такое мнение высказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что единственный алгоритм противодействия России – использовать все возможности, чтобы посеять среди россиян страх. К слову, украинская разведка сообщила, что 13 октября на российском аэродроме "Оренбург-2" "по неизвестным причинам" сгорел самолет Ту-134.

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Есть 2 задачи

Масштабирование ударов по территории России, как подчеркнул Подоляк, и уничтожение большого количества объектов имеет 2 задачи.

Первая – существенное ускорение ресурсного истощения России. Производства падают, горят военные склады и топливные базы и ресурса становится намного меньше.

А этот ресурс дефицитный. Соответственно и на линии фронта дефицит. Это военные задачи. И поэтому, чем больше таких ударов, тем лучше,

– подчеркнул он.

Второе – количество таких сигналов вызывает панику, страх, дискуссию, "сарафанное радио".

После этого будут фантастические последствия. Люди начнут осознавать, что война идет за окном, они сидят в бомбоубежище, звучит сирена, все горит. Они все это будут обсуждать и будут жить в состоянии войны,

– отметил советник главы ОПУ.

Еще год назад в Москве или в Петербурге о войне не вспоминали. Россияне говорили о ночных клубах, что их ограничивают и они не могут поехать отдохнуть. Они не чувствовали войны, и им было безразлично, что делает Владимир Путин, Николай Патрушев (помощник Путина – 24 Канал) или кто-то другой.

Однако сегодня иная ситуация. Потому что, как только наносится больше ударов, начинаются разговоры о том, что страшно. Тогда, по словам Подоляка, возникают совсем другие настроения.

Обратите внимание! В Санкт-Петербурге 14 октября была проведена акция для работников российского ВПК. Им напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины и призвали отправлять важную информацию ГУР с помощью QR-кодов, которые были размещены на баннерах и флаерах участников акции.

Россияне достаточно агрессивны. Им обещали величие, а они стоят на коленях. В определенный момент они этот страх реализуют через бунт. Это можно математически просчитать. Математика дает понимание того, что будет происходить в России дальше,

– объяснил он.

Масштабирование войны на территорию России когда-то было теорией, а сегодня это практика. Сейчас уже можно бить по оккупированной территории – это само собой разумеется. Сегодня происходит сухопутная операция в российской области и наносятся удары в глубину, например, по Орловской, Саратовской, Ленинградской, Московской областях.

Вопрос в другом, и это, к сожалению, не понимают партнеры Украины. Если нанесено 10 ударов и перенесена война на территорию России, это еще не так ощутимо с точки зрения социального влияния.

Если же будет 100 ударов, и их почувствуют не 10 тысяч человек, а полтора миллиона, то тогда какая огласка, какие социальные тенденции начнутся. Поэтому больше QR-кодов, больше обращений к ГУР, и больше ударов по территории России,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что атаки на российские склады с боеприпасами еще больше усугубляют нехватку снарядов в российской армии.