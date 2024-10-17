Таку думку висловив 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що єдиний алгоритм протидії Росії – використовувати всі можливості, щоб посіяти серед росіян страх. До слова, українська розвідка повідомила, що 13 жовтня на російському аеродромі "Оренбург-2" "з невідомих причин" згорів літак Ту-134.

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Є 2 завдання

Масштабування ударів по території Росії, як підкреслив Подоляк, і знищення великої кількості об'єктів має 2 завдання.

Перше – суттєве пришвидшення ресурсного виснаження Росії. Виробництва падають, горять військові склади та паливні бази і ресурсу стає набагато менше.

А цей ресурс дефіцитний. Відповідно й на лінії фронту дефіцит. Це військові завдання. І тому, чим більше таких ударів, тим краще,

– наголосив він.

Друге – кількість таких сигналів викликає паніку, страх, дискусію, "сарафанне радіо".

Після цього будуть фантастичні наслідки. Люди почнуть усвідомлювати, що війна йде за вікном, вони сидять у бомбосховищі, звучить сирена, все горить. Вони все це обговорюватимуть і житимуть в стані війни,

– відзначив радник глави ОПУ.

Ще рік тому у Москві чи в Петербурзі про війну не згадували. Росіяни говорили про нічні клуби, що їх обмежують і вони не можуть поїхати відпочити. Вони не відчували війни, і їм було байдуже, що робить Владімір Путін, Ніколай Патрушев (помічник Путіна – 24 Канал) чи хтось інший.

Однак сьогодні інша ситуація. Тому що, як тільки завдається більше ударів, починаються розмови про те, що страшно і лячно. Тоді, за словами Подоляка, виникають зовсім інші настрої.

Зверніть увагу! В Санкт-Петербурзі 14 жовтня була проведена акція для працівників російського ВПК. Їм нагадали про персональну відповідальність за ведення війни проти України і закликали надсилати важливу інформацію ГУР за допомогою QR-кодів, які були розміщені на банерах та флаєрах учасників акції.

Росіяни достатньо агресивні. Їм обіцяли велич, а вони стоять на колінах. В певний момент вони цей страх реалізують через бунт. Це можна математично прорахувати. Математика дає розуміння того, що відбуватиметься в Росії далі,

– пояснив він.

Масштабування війни на територію Росії колись було теорією, а сьогодні це практика. Зараз вже можна бити по окупованій території – це само собою розуміється. Сьогодні відбувається сухопутна операція в російській області та завдаються удари в глибину, наприклад, по Орловській, Саратовській, Ленінградській, Московській областях.

Питання в іншому, і це, на жаль, не розуміють партнери України. Якщо завдано 10 ударів і перенесена війна на територію Росії, це ще не так відчутно з погляду соціального впливу.

Якщо ж буде 100 ударів, і їх відчують не 10 тисяч людей, а півтора мільйона, то тоді який розголос, які соціальні тенденції почнуться. Тому більше QR-кодів, більше звертань до ГУР, і більше ударів по території Росії,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що атаки на російські склади з боєприпасами ще більше поглиблюють нестачу снарядів в російській армії.