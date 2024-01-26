"Санкции" от спецслужб: как удары по нефтебазам влияют на экспорт российской нефти

Прицельные удары дронами по российским нефтебазам уже нанесли немало вреда для России. Не только в военном, но и в экономическом смысле. Россияне уже столкнулись с проблемами экспорта нефти.

Важно также обратить внимание на то, что пострадал не только экспорт нефти, но и сжиженного газа. О его важности 24 Каналу рассказал Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. Он также добавил, что после атак на российские военные объекты, цены на нефтепродукты на внутреннем рынке России значительно выросли.

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Удары по России и их последствия

В издании Bloomberg рассказали, как удары по нефтебазам России и еще ряд факторов уже привели к серьезным проблемам с экспортом российской нефти. По данным журналистов, экспортные поставки нефти упали до минимума почти за два месяца.

Прилеты активно увеличивают страховой платеж за заход танкеров к терминалам. Это однозначно ухудшает финансово-экономические расчеты по продаже нефти. Ситуация на мировом рынке немного неопределенная, но важнее в этом вопросе, по моему мнению, является не рынок, а удар по предприятию, которое перерабатывает сжиженный газ,

– отметил Олег Пендзин.

Напомним, 21 января дроны СБУ попали в нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл". Это важно по той причине, что Европа ввела эмбарго на российскую танкерную нефть. Зато в мире не ввели никаких санкционных ограничений на российский сжиженный природный газ.

Более того, как только ввели эмбарго на российские энергопродукты, общий объем продаж российского СПГ в Европу увеличился. Россияне продают 18 миллионов тонн СПГ, за что зарабатывают около миллиарда долларов в месяц.

"Предприятие возле Санкт-Петербурга производило и продавало в Россию 7 миллионов тонн СПГ в год. Есть информация, что его не восстановят еще полгода или больше. Это серьезно бьет по объемам продаж сжиженного газа в Евросоюз и однозначно уменьшает возможности внутреннего производства", – подчеркнул Пендзин.

Хотя стоит отметить, что в России производят около 38 миллионов тонн СПГ. Но те 7 миллионов, которые в ближайшие месяцы не сможет продавать страна-агрессор, являются определяющими.

Установят ли новые ограничения

Стоит обратить внимание, что недавно Польша и страны Балтии предложили ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из России и российского алюминия.

Однако, например, экономист считает, что интересы стран Европы будут выше и такое предложение по ограничениям на российский СПГ отклонят.

Я так понимаю, что украинские спецслужбы вводят санкционные ограничения своими решениями, не дожидаясь принятия санкции со стороны Европы. Они просто уничтожают объекты, которые обеспечивают поставки этого сжиженного газа в Евросоюз,

– подчеркнул Пензин.

Добавим, что предложения Польши и стран Балтии должны обсудить на переговорах по 13-му пакету санкций ЕС против России, который готовят к 24 февраля – второй годовщине российского вторжения в Украину.

Систематические удары по России