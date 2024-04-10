На фоне атак Украины: в России увеличился спрос на средства противодействия БПЛА в 4 раза

Усиление атак украинских беспилотников заставляет российские компании искать способ защитить заводы собственноручно. На фоне этого, спрос у страны-агрессора на частные средства противодействия БпЛА за последний год вырос аж в четыре раза.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Спрос на средства противодействия БПЛА в России увеличился в 4 раза

Тендерные данные показывают, что спрос на частные системы для отражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последний год вырос в четыре раза. В то же время, по оценкам Bloomberg Economics, России удалось как минимум удвоить производство такого оборудования с начала войны,

– говорится в сообщении.

В издании отметили, что поскольку война все больше распространяется на территорию России, частные компании подогревают спрос на специальные системы радиоэлектронной борьбы. Там отметили, что около трети всех тендеров на системы противодействия беспилотникам России были проведены нефтегазовыми предприятиями. На промышленные и горнодобывающие компании приходится 28% и 10% случаев соответственно.

В Bloomberg отметили, что Андрей Клюев, генеральный директор местного производителя радиолокационного оборудования Umirs, сказал, что война привела к "взрывному росту" рынка радиоэлектронной борьбы, и производство пока не успевает за спросом. "Угроза растет гораздо быстрее, чем могут справиться производители", - сказал он, выступая на конференции по технологиям борьбы с БПЛА в Москве.

Тем не менее, как сообщили в издании, производство радаров и радиооборудования дистанционного управления – статистическая категория, в которую попадают системы борьбы с дронами – начинает год с мощными темпами. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, в феврале производство выросло вдвое по сравнению с тем же периодом 2023 года, второй месяц подряд стремительного роста.

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