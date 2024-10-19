Позиция была четко высказана: что во Франции говорят о разрешении на удары Украины вглубь России

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой сказал, что думает об ударах вглубь России. Его слова передает 24 Канал.

Кроме этого, Барро высказался по поводу втягивания КНДР в войну. По его мнению, это свидетельствует о том, что врагу трудно воевать против Украины, и, конечно, демонстрирует новый виток эскалации.

Смотрите также 7 тысяч ударов по России: CNN подсмотрели, как работает секретное подразделение дальнобойных дронов

Что во Франции думают об ударах по России

Жана-Ноэля Барро спросили, правда ли, что США, Франция, Италия и Германия хотят принять совместное решение о нанесении ракетных ударов по российским военным объектам.

Я могу вам ответить относительно позиции Франции, которая была очень четко высказана президентом Республики 25 мая прошлого года в Мезеберге, отметив, что удары вглубь является одним из элементов, который Украина может задействовать для самообороны, при условии, что это может быть полезным и что это может быть скоординировано с союзниками, о которых вы только что упомянули,

– ответил он.

Однако Барро не сказал, как продвигается дискуссия по ударам на большое расстояние и есть ли прогресс в этом разговоре. Он избежал говорить о трудностях с достижением соглашений между партнерами, попросив о возможности не высказываться от имени партнеров.

"Я только что изложил позицию Франции. Мы пытаемся, и это цель нашей дипломатической работы, сблизить позиции наших партнеров с нашей позицией. Это один из элементов Плана победы, представленного президентом Зеленским, и это вопрос, который мы поддерживаем", – сказал министр.

Интересно! Член Республиканской партии Борис Пинкус считает, что разрешение на такие удары по России зависит только от Байдена. Ведь он не разрешает поставки американского оружия дальнего поражения и не дает согласия на это лидерам европейских стран.