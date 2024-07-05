До 1800 километров: в ВСУ показали карту 10 рекордных по дальности ударов по России
Источник:СтратКом ВСУ
Центр стратегических коммуникаций ВСУ опубликовал карту 10 рекордных по дальности поражений военных объектов в России за последнее полугодие 2024 года.
Ее СтратКом ВСУ распространил в своем телеграмм-канале 5 июля.
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ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России
СтратКом ВСУ обнародовал карту рекордных поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.
Коммуникационщики отметили, что десятки глубинных ударов происходят системно в течение более чем полгода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит любые дополнительные мнимые "красные линии".
Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны,
– говорится в сообщении.
10 рекордных по дальности ударов по России / Карта СтратКому ВСУ️
В СтратКоми ВСУ отметили, что место запуска и расстояние до объектов указаны условно. Они также не могут утверждать, что "за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне"