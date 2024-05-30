Намекнул на изменение позиции: Блинкен прокомментировал потенциальное использование западного оружия по России

Пока что Соединенные Штаты пока не разрешили Украине бить по территории России американским оружием. Однако это может измениться.

Это дал понять Государственный секретарь США Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Из его слов следует, что администрация президента Джо Байдена может быть открытой относительно разрешения Украине бить американским оружием по территории страны-агрессора.

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Правительство США адаптировалось

Энтони Блинкен повторил, что он не поощряет подобные атаки, а США пока не предоставляют возможность для таких ударов, повторив свои предыдущие заявления относительно позиции Вашингтона в этом вопросе.

Однако госсекретарь объяснил, что Киев должен сам принять решение о том, как лучше всего защитить себя, и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию при необходимости" того, как развивается война.

Более того, на вопрос одного из журналистов о том, означают ли его слова, что Соединенные Штаты могут поддержать атаки Украины в отношении важных для России объектов, он ответил положительно.

Адаптация и корректировка означают именно это,

– сказал американский чиновник.

Напомним, что с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Вашингтон посылал военную помощь, но неоднократно просил не бить по российской территории оружием американского производства, опасаясь эскалации войны.

Кто разрешил использовать их оружие для ударов вглубь России