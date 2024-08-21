Боррель призвал снять ограничения для Украины на удары по России западным оружием

Жозеп Боррель считает, что операция ВСУ в Курской области нанесла мощный удар по нарративам Путина. Глава дипломатии ЕС призвал союзников снять ограничения на применение западного оружия по территории России.

По словам Борреля, снятие ограничений имело бы несколько важных последствий.

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Как ускорить мир

Это позволило бы укрепить самооборону Украины, поскольку бы Киев получил возможность уничтожить средства, которые Россия использует для атак и бомбардировок украинских городов и инфраструктуры. ️

Итак, разрешение на удары вглубь России спасло бы больше жизней и уменьшило разрушения.

Кроме того, это помогло бы мирным усилиям.

Как я передал украинскому главе МИД Украины Дмитрию Кулебе ЕС полностью поддерживает борьбу Украины с российской агрессией. Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и обсуждения с министрами иностранных дел и министрами обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвигать нашу поддержку Украины,

– говорится в сообщении Борреля.

Напомним, что ряд партнеров позволил Украине использовать свое оружие в Курской области. В то же время продолжают действовать ограничения по применению дальнобойного вооружения по территории России. Речь идет, частности, о ракетах ATACMS и Storm Shadow.