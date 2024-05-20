Время идеи настало: что тормозит разрешение США на удары американским оружием по России

Украина наносит удары по территории России только оружием собственного производства. Зато стране-агрессору даже помогают бить по нашей гражданской инфраструктуре, в частности уничтожать украинскую энергетику.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что на такой террор почему-то не реагируют в Организации Объединенных Наций. Никто не созывает заседание, чтобы запретить России, и странам которые ей помогают, обстреливать Украину.

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Может ли США предоставить свое разрешение

По словам политолога, судя по последним заявлениям западных лидеров, вполне возможно, что мы все-таки получим разрешение использовать иностранное оружие для целей в России. Создается впечатление, что эта идея уже родилась, ее артикулировали наши балтийские, британские, финские друзья. Об этом говорили во Франции.

Такая реакция мира может давить и на Соединенные Штаты. Однако в ситуации с этой страной существенное влияние имеют выборы. Именно они сейчас на первом месте. К тому же Джо Байдену надо что-то такое, чтобы можно было "продать" как победу,

Будем надеяться, что время этой идеи пришло, просто ее хотят как-то "упаковать", чтобы и волки сыты, и овцы целы. Но здесь так не получится, потому что мы говорим о справедливости,

– подчеркнул Олег Лесной.

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