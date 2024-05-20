Время идеи настало: что тормозит разрешение США на удары американским оружием по России
Украина наносит удары по территории России только оружием собственного производства. Зато стране-агрессору даже помогают бить по нашей гражданской инфраструктуре, в частности уничтожать украинскую энергетику.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что на такой террор почему-то не реагируют в Организации Объединенных Наций. Никто не созывает заседание, чтобы запретить России, и странам которые ей помогают, обстреливать Украину.
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Может ли США предоставить свое разрешение
По словам политолога, судя по последним заявлениям западных лидеров, вполне возможно, что мы все-таки получим разрешение использовать иностранное оружие для целей в России. Создается впечатление, что эта идея уже родилась, ее артикулировали наши балтийские, британские, финские друзья. Об этом говорили во Франции.
Такая реакция мира может давить и на Соединенные Штаты. Однако в ситуации с этой страной существенное влияние имеют выборы. Именно они сейчас на первом месте. К тому же Джо Байдену надо что-то такое, чтобы можно было "продать" как победу,
Будем надеяться, что время этой идеи пришло, просто ее хотят как-то "упаковать", чтобы и волки сыты, и овцы целы. Но здесь так не получится, потому что мы говорим о справедливости,
– подчеркнул Олег Лесной.
Что говорит Запад об ударах по России
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон заявил, что Украина имеет полное право использовать английское оружие для нанесения ударов по России. Именно Киев должен решать, когда и по каким целям это лучше сделать. Он отметил, что Украина пользуется своим правом на защиту.
- Во Франции также призвали дать возможность использовать французское оружие по российской территории. Председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж отметил, что время для такого решения настало и оно является абсолютно законным. По его словам, это наконец положит конец "асимметрии между агрессором и жертвой".
- После визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что дискуссия с США о предоставлении такого разрешения ведется уже 2 года. Она отметила, что украинцы защищаются, поэтому неважно, где именно они будут поражать захватчиков – на оккупированных территориях или в штабах в России. В ситуации, которая сложилась, и так хорошо видно, кто именно является агрессором.