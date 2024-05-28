Западные партнеры отстают, – военный аналитик о запрете ударов по российской территории

Украина пока не имеет разрешения использовать западное оружие для ударов по России. Снятие этого запрета позволило бы существенно изменить ситуацию на поле боя, а прежде всего обезопасить мирные города от постоянных обстрелов оккупантов.

Такое мнение 24 Каналу высказал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, заметив, что фактически Украина имеет запрет на защиту. Ведь не может уничтожать, например, бомбардировщики на территории России.

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Запад до сих пор боится России

"Западные партнеры отстают и это еще мягко сказано. Против нанесения ударов выступают Германия и США. Но дело даже не в том, чем поражать объекты на земной поверхности. Украине даже не дают разрешения использовать ПВО", – заметил Агиль Рустамзаде.

Он объяснил, что нет другого выхода, чтобы бороться с КАБами, как только уничтожать их носители. Без этого российские самолеты подлетают на 40 – 50 километров и поражают все, что хотят. Поэтому запрет на использование ПВО – это просто нонсенс.

Разрешение на нанесение ударов прежде всего нужно для защиты мирных городов и гражданского населения. Если запрет на использование ракет еще можно понять, то для средств противовоздушной обороны – никак,

– добавил военный аналитик.

Для того, чтобы Россия проиграла, а Украина пошла в контрнаступление нужно в два – три раза больше оружия. Всего несколько управляемых авиационных бомб и Россия может полностью уничтожить фортификацию на определенном участке. Поэтому это очень мощное средство воздействия, которому надо как-то противодействовать.

"Несмотря на это Запад до сих пор боится ядерных угроз, но все равно непонятно при чем здесь запрет на ПВО. Условно удар ATACMS по гражданскому объекту в России действительно будет иметь последствия. Но уничтожение бомбардировщика, который летит обстреливать Харьков, – ну какие здесь последствия?" – сказал Агиль Рустамзаде.

Для F-16 нужно дальнобойное оружие

Украина ожидает получения западных истребителей уже в ближайшее время, но если запрет на удары по России не будет снят, то их не удастся использовать в полной мере. Если F-16 будут сбивать цели только над оккупированным Крымом, то это существенно снизит их способности.

F-16 – это очень хороший самолет, но если ему не предоставят дальнобойные ракеты и не позволят сбивать цели на территории России, то что тогда?

– сказал военный аналитик.

Однако есть надежда, что запрет все-таки снимут, а Украина сможет системно уничтожать ЗРК дальнего радиуса России, что существенно повлияет на ситуацию. Тогда F-16 и Patriot смогут сбивать носители КАБов.

Удары по России: что говорит Запад