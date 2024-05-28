Таку думку 24 Каналу висловив азербайджанський військовий аналітик Аґіль Рустамзаде, зауваживши, що фактично Україна має заборону на захист. Адже не може знищувати, наприклад, бомбардувальники на території Росії.

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Захід досі боїться Росії

"Західні партнери відстають і це ще м'яко сказано. Проти завдання ударів виступають Німеччина та США. Але справа навіть не в тому, чим вражати об'єкти на земній поверхні. Україні навіть не дають дозволу використовувати ППО", – зауважив Аґіль Рустамзаде.

Він пояснив, що немає іншого виходу, щоб боротися з КАБами, як лише знищувати їхні носії. Без цього російські літаки підлітають на 40 – 50 кілометрів і вражають все, що хочуть. Тому заборона на використання ППО – це просто нонсенс.

Дозвіл на завдання ударів насамперед потрібен для захисту мирних міст і цивільного населення. Якщо заборону на використання ракет ще можна зрозуміти, то для засобів протиповітряної оборони – аж ніяк,

– додав військовий аналітик.

Для того, щоб Росія програла, а Україна пішла в контрнаступ потрібно у два – три рази більше зброї. Лише кілька керованих авіаційних бомб і Росія може повністю знищити фортифікацію на певній ділянці. Тому це дуже потужний засіб впливу, якому треба якось протидіяти.

"Попри це Захід досі боїться ядерних погроз, але все одно незрозуміло до чого тут заборона на ППО. Умовно удар ATACMS по цивільному об'єкті у Росії справді матиме наслідки. Але знищення бомбардувальника, який летить обстрілювати Харків, – ну які тут наслідки?" – сказав Аґіль Рустамзаде.

Для F-16 потрібна далекобійна зброя

Україна очікує на отримання західних винищувачів уже найближчим часом, але якщо заборона на удари по Росії не буде знята, то їх не вдасться використати повною мірою. Якщо F-16 збиватимуть цілі тільки над окупованим Кримом, то це суттєво знижуватиме їхні спроможності.

F-16 – це дуже хороший літак, але якщо йому не нададуть далекобійні ракети та не дозволять збивати цілі на території Росії, то що тоді?

– сказав військовий аналітик.

Проте є надія, що заборону все-таки знімуть, а Україна зможе системно знищувати ЗРК дальнього радіуса Росії, що суттєво вплине на ситуацію. Тоді F-16 і Patriot зможуть збивати носії КАБів.

Удари по Росії: що каже Захід