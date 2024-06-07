"Очень полезное": Остин рассказал, что даст разрешение на удары по России американским оружием

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что поддержка Украины в США сильна, несмотря на разногласия между демократами и республиканцами. А еще сообщил, какие возможности перед Украиной откроет разрешение бить по территории России.

США уверяют, что они на стороне Украины. Байден извинился за задержку в поставках оружия и объявил о новом пакете поддержки 7 июня. Оружием, которое вошло в него, можно бить по территории России.

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Министр обороны США объяснил детали разрешения бить по России

Что мы сделали, то это предоставили Украине возможность противостоять огню, стрелять в ответ по тем российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность выводить из строя их артиллерийские батареи, когда те стреляют по украинцам,

– сказал Остин.

Он убежден, что новая политика, которая позволяет украинским военным наносить ограниченные удары внутри России американскими боеприпасами, будет "очень, очень полезной для украинцев в будущем". И заверил, что у США есть сильная поддержка нашего государства, хоть и в Конгрессе были противоречия насчет выделения помощи Украине.

Остин даже сказал: "был уверен, что все произойдет все правильно". И Конгресс нашел возможность поддержать Украину.

Глава Пентагона добавил: жертвы, которые принесли солдаты во время Второй мировой, не должны быть забыты. Он говорил с журналистами из Нормандии, поэтому провел параллели с настоящим, как и многие политики в эти дни.

Международный порядок, основанный на правилах, появился после Второй мировой. Но Россия пытается разрушить его, поэтому мир должен действовать.

Что происходит в Нормандии 6 – 7 июня

Байден тоже сравнил Путина с Гитлером, мол, оба не останавливались, пока их не победили. Он назвал пляжи Нормандии, где храбрые солдаты высадились много лет назад, священными. Дать Путину победить сегодня – означает поклониться диктатору и забыть события, которые произошли на пляже Омаха. Американский лидер указал на ветеранов в зале и сказал: они знали, что могут умереть в любой момент, но все же не испугались.

Один из ветеранов почтил Владимира Зеленского, назвав его спасителем мира и героем. Он даже хотел поцеловать руку президенту, но украинский лидер не позволил.

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