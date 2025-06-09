Зеленский провел заседание ставки: особое внимание – ударам по России

Владимир Зеленский рассказал, что 9 июня он повел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время заседания особое внимание было уделено ударам по территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время его вечернего обращения.

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Что обсудили на Ставке Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский отметил, что он провел заседание Ставки. Также были отдельные разговоры с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Кроме того, были доклады разведок, Службы безопасности Украины.

Прежде всего – внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам – по всему тому, что у них работает на удары по Украине,

– сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что наша меткость имеет значение и должна портить россиянам не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала.

"Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", – резюмировал глава государства.

К слову, в России ночью 9 июня взрывы раздавались в Чебоксарах. Там украинские дроны атаковали завод, который производит электронику для российской армии, в частности для ЗРК С-300/400/500 и ракет "Искандер".