В Defence Express назвали последствия ударов по российским аэродромам

Украинские дроны в ночь на 14 августа "посетили" четыре аэродрома в России, осуществив массированную атаку. В частности, под ударами оказались аэродромы "Борисоглебск" и "Саваслейка".

В разговоре с 24 Каналом главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что известно о последствиях новой атаки. К слову, за операцией стоят многие структуры, в частности ГУР и СБУ.

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Какие самолеты могли быть повреждены

Аэродром "Борисоглебск" используется российской тактической авиацией. Там базируются истребители-бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-30 или Су-35.

В результате масштабной атаки была поражена и выведена из строя так называемая техническая эксплуатационная часть, которая занимается обслуживанием самолетов.

Там есть проломы. Когда речь идет о таком ангаре, то это же не только о здании, но и об оборудовании, которое размещено внутри,

– отметил Катков.

По его словам, это довольно серьезный удар по авиабазе с точки зрения возможностей ее использования. Кроме того, в этом же здании мог находиться самолет, который также получил повреждения.

Последствия атаки на аэродром "Саваслейка"

Авиабаза "Саваслейка" в Нижегородской области известна тем, что именно с нее обычно поднимаются МиГ-31.

Как отметил главный редактор Defence Express, изначально информация была более оптимистичная, потому что спутниковый сервис NASA демонстрировал мощный пожар на территории горюче-смазочной инфраструктуры, где хранится топливо.

На сервисе NASA пожар казался мощным и якобы накрыл этот объект. Но впоследствии появились спутниковые снимки и, к сожалению, речь идет о меньших последствиях,

– сказал Катков.

База хранения топлива и его перевалки на этом аэродроме была повреждена, но не уничтожена.

Также на одном видео видно как украинский дрон поражает площадку, на которой стоит как минимум один самолет типа МиГ-31. Однако на спутниковых снимках не зафиксировано, что любая машина, которая находилась на аэродроме выгорела дотла.