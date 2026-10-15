Силы обороны поразили скопление личного состава "Рубикона" и место запуска ударных дронов

Силы обороны Украины 14 и в ночь на 15 октября поразили сосредоточение личного состава подразделения дронов "Рубикон" в Запорожской области. Также военные атаковали базу пуска беспилотников врага возле Донецка.

Удары призваны ограничить возможности противника бить по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о результатах атаки?

ВСУ поразили личный состав подразделения БПЛА "Рубикон" вблизи Новоконстантиновки в Запорожской области. Также под ударом оказался Донецк.

При атаке по объекту хранения и подготовки беспилотников в городе местные жители слышали серию взрывов и работу российской ПВО. Сейчас окончательные масштабы нанесенного ущерба на этой площадке еще выясняют.

Военное командование также сообщило о результатах предыдущих ударов, нанесенных 13 октября по временно оккупированному Крыму. В районе поселка Гвардейское защитники успешно повредили 4 вражеских хранилища для хранения ударных беспилотников. После попадания разведка зафиксировала признаки вторичной детонации боекомплекта.

В Генштабе отметили, что системное выбивание мест дислокации врага призвано уменьшить способности оккупантов атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

Напомним, что украинские защитники регулярно выбивают места базирования вражеских операторов и пусковые площадки. Вблизи Донецка 8 – 9 октября ВСУ нанесли удар по базе БПЛА, а на территории России поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.