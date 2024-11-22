Близки к катастрофе: в России могут закрыться несколько важных НПЗ

СМИ сообщают, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов находятся на грани закрытия. Если это произойдет, то дальше будут еще большие проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, отметив, что российские НПЗ с начала полномасштабной войны столкнулись с несколькими проблемами, которые сложно решить. Есть информация, что Туапсинский, Ильский и Новошахтинский нефтеперерабатывающие заводы вообще находятся на грани закрытия.

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Что будет с российскими НПЗ

Как отметил Блант, нефтеперерабатывающие заводы в России преимущественно работают на западном оборудовании. Сейчас достаточно сложно завезти в страну-агрессора такие запчасти из-за санкций.

Не может исключить то, что НПЗ на юге России будут сокращать производство или вообще остановятся. Это не значит, что в России закончится бензин. Там есть крупные НПЗ в Сибири. Но нагрузка на российскую инфраструктуру резко возрастет,

– сказал Блант.

Россия будет вынуждена интенсивнее использовать имеющуюся инфраструктуру для доставки того же топлива или сырья в регионы. Из-за этого замедлится поставки других грузов. Все будет идти медленнее и дороже.

В общем Россия упирается не только в отсутствие людей, но и в невозможность купить новое оборудование. Эти НПЗ на западе или юге России работали преимущественно на обеспечение российской армии. Поэтому эти удары беспилотниками имели смысл,

– подчеркнул Блант.