Во Франции не согласны с Блинкеном относительно ударов Украины по российским НПЗ

Глава французского МИД Стефан Сежурне во время пресс-конференции после встречи с Энтони Блинкеном высказался относительно атак по НПЗ России. Его ответ был лаконичным и исчерпывающим, его передает 24 Канал.

Силы обороны 2 апреля поразили российский завод по сборке "Шахедов". Предприятие расположено в Татарстане, в 1200 километрах от Украины.

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Позиция Франции относительно ударов по российским НПЗ

Относительно украинских атак на российские НПЗ – Украина осуществляет легитимную оборону,

– четко высказался Сежурне.

Он добавил: украинский народ действует по своему усмотрению, в рамках самозащиты, а Россия является агрессором. Поэтому здесь все очевидно и нечего комментировать.

Франция не соглашается с США

Интересно, но государственный секретарь США Энтони Блинкен не согласился с французским министром. Его комментарий был значительно резче.

Как сказал Блинкен, США с первого дня войны делали все возможное, чтобы помочь Украине защититься. Но Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами Украины.

"Мы не поддерживали удары Украины за пределами ее территории и не были включены в них", – заявил он.

Что интересно, в последнее время от французских высших должностных лиц слышны смелые заявления о действиях, которые могли бы переломить ход войны. И разногласия относительно ударов по НПЗ – не первое несогласие между США и Францией.

Например, возможную отправку войск НАТО в Украину, которую лоббирует Макрон, в США прокомментировали обтекаемо. Мол, армии США в Украине не будет, но другие страны Альянса могут отправить своих военных.

Что говорят в других странах

В Германии также не разделяют мнение США относительно ударов вглубь России. Виола фон Крамон-Таубадель говорит: если не принести войну в Россию, то гражданские не поймут, что такое война. Поэтому украинские удары законны и справедливы.