Должны гореть каждый день: как удары по российским НПЗ влияют на вражескую ПВО
Украинские беспилотники атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, что имеет негативные последствия для России. Недавно Главное управление разведки провело успешную операцию, осуществив атаку дронов на нефтебазу в Белгородской области.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что удары ГУР по территории России приводят к уменьшению количества выработки авиационного топлива. Оккупантам приходится стягивать с фронта системы ПВО, чтобы защищать свои нефтебазы.
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На что влияют атаки беспилотниками
Роман Свитан отметил, что удары по российским НПЗ влияют на плотность противовоздушной обороны врага по линии фронта.
Россиянам приходится снимать с линии соприкосновения определенное количество зенитно-ракетных комплексов, вероятно, "Бук" и "Панцирь". Они направляют их в сторону нефтеперерабатывающих заводов, потому что понимают, что НПЗ важнее, чем военные части на фронте,
– отметил военный эксперт.
Он отметил, что Украине это выгодно, ведь таким образом удается рассредоточить системы противовоздушной обороны оккупантов.
У россиян НПЗ должны гореть каждый день, чтобы они забрали свои зенитно-ракетные комплексы с линии фронта,
– подчеркнул Свитан.
Масштабная атака по российским НПЗ
- В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошли взрывы, приведшие к крупному пожару. Местные телеграм-каналы публикуют кадры этого события.
- В России было неспокойно. Кроме НПЗ в Ростовской области, пострадала также нефтебаза в Белгородской. В Старооскольском городском округе нефтебаза подверглась атаке дронов, что привело к пожару.
- В Славянске-на-Кубани Краснодарского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", который также обнародовал спутниковые снимки.