Запад и в дальнейшем "не будет приветствовать" удары по российским НПЗ: что именно ему не нравится

Украинские военные продолжают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Соединенные Штаты скептически реагируют на эти удары и периодически напоминают, к каким последствиям они могут привести.

Почему Вашингтону не нравятся украинские атаки на НПЗ России, ответил 24 Каналу политолог Тарас Загородний. К слову, в Пентагоне заявили, что удары украинских БпЛА по энергетической инфраструктуре страны-агрессора в начале 2024 года привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и повысили внутренние цены на топливо. Также они имели минимальное влияние на производство электроэнергии.

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"Достаточно циничная формулировка вопроса, мол, не нарушайте энергетический баланс. Куда-то делись пафосные заявления о ценностях, а все свелось к тому, что украинцы должны сдохнуть за дешевую американскую нефть. В мире еще есть куча нефти, когда в 1972 году защищали Израиль, то тогда вообще ОПЕК создалась. Я не верю, что поднимутся цены на нефть", – сказал Загородний.

Какая логика Запада

Сейчас один из наболевших вопросов – разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Периодически от партнеров, в частности США, раздаются положительные заявления, однако пока официального разрешения нет.

Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон в целом не против ударов по России.

"Давайте не будем в иллюзиях и не будем слушать болтовню", – отметил политолог.

По его словам, украинцы должны исходить из константы, что разрешения на удары по территории России не дадут, потому что это политика Соединенных Штатов Америки. Особенно учитывая то, что есть большое взаимодействие ВПК разных стран, например, если британцы теоретически могут дать согласие, но кто сказал, что американцы или французы его дадут, потому что это же совместная разработка.

Надо понимать, как работает логика на Западе. Украине бросают оружие для того, чтобы контролировать нас. Их очень раздражает то, что Украина начала производить оружие и не следует сценариям, куда нас загоняют,

– заметил Загородний.

Сейчас в Украине есть большая потребность. Мы заставляем Запад делать те шаги, на которые он не надеялся, но не следует исходить из реалий политики. Она грязная, циничная. Несмотря на этот поток пафоса, о котором нам рассказывают различные американские западные политики, Россия для них ценнее.

"Наша задача сделать так, чтобы поменять решение маленькой проблемы в обмен на то, что Украина не устроит большую проблему в виде хаоса в России. Это может заставить сделать только украинское оружие, бомбардировки вражеской территории", – добавил политолог.

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