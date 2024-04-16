ПАСЕ признают удары по российским НПЗ легитимной целью для Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы планирует принять резолюцию, которая подтвердит легитимность украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вскоре проект резолюции по этому поводу вынесут на голосование.

Члены комитета согласились, что деньги от продажи нефти являются основным источником государственного бюджета России, которые, в том числе идут и на армию. Они добавили поправку, что российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтеэкспортные объекты следует считать законными военными целями для Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в проекте резолюции, которую должны вынести на голосование 17 апреля.

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Почему Украина начала бить по российским НПЗ

Удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам врага активизировались в последние два месяца. 2 апреля украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему комплексу ТАНЕКО в Нижнекамске, Республика Татарстан. Это была совместная операция СБУ и ГУР. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявлял, что в результате операций по поражению российских НПЗ добычу и переработку нефти в России удалось сократить на 12%.

Однако США призвали Украину прекратить атаки на российские заводы, потому что эти удары могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные удары. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в ответ заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями с военной точки зрения.

Министр обороны США Ллойд Остин уже официально заявил, что удары могут нанести ущерб глобальным энергетическим рынкам. Такую позицию США поддержало и Международное энергетическое агентство (МЭА), заявив, что атаки украинских беспилотников на российскую нефтепереработку могут подорвать мировые рынки нефтепродуктов.

Какие еще вопросы вынесут на весенней сессии ПАСЕ

Очередная весенняя сессия ПАСЕ начала свою работу 15 апреля в Страсбурге (Франция). Этот консультативный орган состоит из представителей парламентов всех государств-членов. Участие в ее работе также принимает и украинская парламентская делегация. После чествования жертв российско-украинской войны Ассамблея 15 апреля утвердила повестку дня на неделю.

16 апреля будут голосовать за резолюцию о поддержке восстановления Украины с использованием замороженных российских активов. 17 апреля парламентарии обсудят, как противостоять российскому тоталитарному режиму.

Что еще известно о помощи стран Европы в войне против России