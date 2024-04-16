Члени комітету погодилися, що гроші від продажу нафти є основним джерелом державного бюджету Росії, які, зокрема, йдуть і на армію. Вони додали поправку, що російські нафтопереробні заводи та нафтоекспортні об’єкти варто вважати законними військовими цілями для Збройних сил України. Про це йдеться у проєкті резолюції, яку мають винести на голосування 17 квітня.

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Чому Україна почала бити по російських НПЗ

Удари дронами по нафтопереробних заводах ворога активізувалися в останні два місяці. 2 квітня українські дрони вдарили по нафтопереробному комплексу "ТАНЕКО" в Нижньокамську, Республіка Татарстан. Це була спільна операція СБУ та ГУР. Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявляв, що внаслідок операцій з ураження російських НПЗ видобуток і перероблення нафти в Росію вдалося скоротити на 12%.

Проте, США закликали Україну припинити атаки на російські заводи, бо ці удари можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати удари у відповідь. Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина у відповідь заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.

Міністр оборони США Ллойд Остін вже офіційно заявив, що удари можуть завдати шкоди глобальним енергетичним ринкам. Таку позицію США підтримало і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), заявивши, що атаки українських безпілотників на російську нафтопереробку можуть підірвати світові ринки нафтопродуктів.

Які ще питання винесуть на весняній сесії ПАРЄ

Чергова весняна сесія ПАРЄ розпочала свою роботу 15 квітня у Страсбурзі (Франція). Цей консультативний орган складається з представників парламентів усіх держав-членів. Участь у її роботі також бере і українська парламентська делегація. Після вшанування жертв російсько-української війни Асамблея 15 квітня затвердила порядок денний на тиждень.

16 квітня голосуватимуть за резолюцію про підтримку відбудови України з використанням заморожених російських активів. 17 квітня парламентарі обговорять, як протистояти російському тоталітарному режиму.

Що ще відомо про допомогу країн Європи у війні проти Росії