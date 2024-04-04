У Зеленского оценили готовность бить ракетами по военным объектам в России

Россия должна ощущать последствия войны с Украиной непосредственно на своей территории. Уже сейчас, из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, экономика врага, а соответственно его возможности вести войну, серьезно страдают.

О том, насколько мы приблизились к цели по ударам по военным объектам на территории России лучше всего знают украинские военные. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что наше государство действительно наращивает свой потенциал.

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Мощно продвигаемся в сфере технологий

Трудно говорить о том, что касается тактики или стратегии, чтобы не навредить Вооруженным Силам. Однако движение в правильном направлении и увеличение технологической составляющей – действительно можно зафиксировать.

Украина очень мощно и быстро продвигается в этих направлениях. Я буду говорить только о технологической составляющей, не о тактических замыслах наших Вооруженных Сил или наших спецслужб,

– отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что работа ГУР, СБУ и других украинских структур сегодня является очень эффективной и креативной. Более того, она отличается среди спецслужб всех других стран.

"Так, с технологической точки зрения мы имеем существенные достижения, а уже с тактического, стратегического лучше с военными говорить, будут ли они использовать технологические прорывные вещи, которые у нас есть", – прокомментировал советник председателя ОПУ.

Удары по военным объектам в России: что известно