Про те, наскільки ми наблизились до мети щодо ударів по військових об'єктах на території Росії, найкраще знають українські військові. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наша держава справді нарощує свій потенціал.

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Потужно просуваємось у сфері технологій

Важко говорити про те, що стосується тактики або стратегії, щоб не нашкодити Збройним Силам. Однак рух у правильному напрямку та збільшення технологічної складової – справді можна зафіксувати.

Україна дуже потужно й швидко просувається в цих напрямках. Я говоритиму лише про технологічну складову, не про тактичні задуми наших Збройних Сил чи наших спецслужб,

– зауважив Михайло Подоляк.

Він додав, що робота ГУР, СБУ та інших українських структур сьогодні є дуже ефективною та креативною. Щобільше, вона вирізняється серед спецслужб усіх інших країн.

"Так, з технологічного погляду ми маємо суттєві здобутки, а вже з тактичного, стратегічного краще з військовими говорити, чи використовуватимуть вони технологічні проривні речі, які у нас є", – прокоментував радник голови ОПУ.

Удари по військових об'єктах у Росії: що відомо