Про те, наскільки ми наблизились до мети щодо ударів по військових об'єктах на території Росії, найкраще знають українські військові. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наша держава справді нарощує свій потенціал.
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Потужно просуваємось у сфері технологій
Важко говорити про те, що стосується тактики або стратегії, щоб не нашкодити Збройним Силам. Однак рух у правильному напрямку та збільшення технологічної складової – справді можна зафіксувати.
Україна дуже потужно й швидко просувається в цих напрямках. Я говоритиму лише про технологічну складову, не про тактичні задуми наших Збройних Сил чи наших спецслужб,
– зауважив Михайло Подоляк.
Він додав, що робота ГУР, СБУ та інших українських структур сьогодні є дуже ефективною та креативною. Щобільше, вона вирізняється серед спецслужб усіх інших країн.
"Так, з технологічного погляду ми маємо суттєві здобутки, а вже з тактичного, стратегічного краще з військовими говорити, чи використовуватимуть вони технологічні проривні речі, які у нас є", – прокоментував радник голови ОПУ.
Удари по військових об'єктах у Росії: що відомо
- Головне управління розвідки підтвердило, що стоїть за атакою на завод у Татарстані. На ньому виробляли "Шахеди". Це підприємство розташоване за понад тисячу кілометрів від України. Розвідники наголосили, що для удару не використовували іноземне озброєння.
- Атака призвела до серйозних руйнувань та зменшення виробничих потужностей, тому робота з виробництва дронів ускладнена. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що мовиться про ураження виключно військових об'єктів, а також додав, що "подібні радощі будуть і в майбутньому".
- В Інституті вивчення війни повідомили, що удар на таку велику відстань став переломним і підтвердив здатність України атакувати цілі у глибокому тилу ворога. Він був необхідним, щоб вплинути на галузі, які підтримують російське військо. Агентство Reuters підрахувало, що такі удари вже призвели до зупинки майже 14% нафтопереробних потужностей країни-агресорки.