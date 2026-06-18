В Ростовской области дроны поразили нефтебазу: столб дыма тянулся до самого неба

Нефтебаза в городе Гуково в Ростовской области подверглась атаке ударных БПЛА. В результате удара на объекте возник пожар.

Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на Telegram-каналы.

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Что произошло в Гуково?

Ночью 18 июня дроны долетели до города Гуково в Ростовской области и поразили местную нефтебазу. К слову, местный губернатор сообщил о повреждении тепловоза и возгорании двух коммерческих объектов в результате атаки.

Жители города рассказывают в видео, что дрон некоторое время кружил над городом. Что в это время делала российская ПВО, они не уточняют. На кадрах видно интенсивное пламя и большие чёрные столбы дыма, уходящие в самое небо.

Пожар на нефтебазе в Гуково: смотрите видео

Атаки на нефтяную инфраструктуру России

В воскресенье, 14 июня, жители Ярославской области стали свидетелями очередной атаки дронов. Беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Рыбинске. После успешных ударов на объекте вспыхнул пожар.

Накануне, 12 июня, в российском Нижнекамске в Татарстане также произошёл масштабный пожар после атаки беспилотников. Под ударом оказался нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим".