Идет подготовка к господству в воздухе: оперативная сводка от Романа Свитана
Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у Евпатории. В ночь на 14 сентября они "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов.
Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Уничтожение ПВО "Триумф"
Роман Свитан предположил, что такие действия – это подготовка к господству в воздухе. По его словам, примерно в таком режиме должна проходить подготовка к любой штурмовой операции.
Сначала разными методами уничтожаются системы ПВО. Будь F-16, то они несли бы блоки с системами РЭП, которые сначала слепят станции противника, а затем ракетами HARM их добивают.
Военный эксперт рассказал, что тогда начинают идти штурмовые группы – это штурмовые самолеты, а не штурмовая пехота. Именно самолеты открывать линию обороны противника на земле, то есть перемешивают с почвой весь оборонный комплекс, каким бы он ни был.
"А вот потом уже после этого – либо десант, либо пехота. Однако пехота не в режиме штурма, а в режиме зачистки", – добавил Свитан.
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Корабль "Минск"
Несколько сотен килограммов взрывчатки могут нанести катастрофические последствия для кораблей.
"Минск" восстановить, конечно, можно, но это будет посудина. Легче построить новый корабль, чем восстанавливать столь поврежденный,
– заявил Роман Свитан.
"Хотя, скорее всего, россияне будут пробовать это сделать. Корпус пока цел. Однако не факт, что не прилетит еще одна такая ракета и не выполнит такие же действия. Они же никуда его подвинуть не могут", – добавил военный эксперт.
Перекрывание Крымского моста
Не всегда россияне останавливают движение по Крымскому мосту из-за каких-то атак. Такое впечатление, что там есть конструкционные проблемы, которые сейчас невозможно решить. Именно поэтому они ограничивают движение такими перекрытиями. А также в это время пытаются устранить или хотя бы контролировать некоторые моменты.
У мостов очень много проблем, которые нужно решать в процессе их эксплуатации. Иногда россияне под видом "воздушных атак", которых нет, включают тревоги, останавливают движение и проводят ремонтные работы,
– отметил военный эксперт.
"Можно сказать, что он уже не функционирует в полном объеме. Те удары, которые наносились нашими средствами, они, скорее всего, повредили мост настолько, что им теперь приходится по несколько раз в день останавливать движение", – объяснил Свитан.
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