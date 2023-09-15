Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Знищення ППО "Тріумф"
Роман Світан припустив, що такі дії – це підготовка до панування у повітрі. За його словами, приблизно в такому режимі повинна відбуватися підготовка до будь-якої штурмової операції.
Спочатку різними методами знищуються системи ППО. Якби були F-16, то вони несли б блоки із системами РЕП, які спочатку сліплять станції противника, а потім ракетами HARM їх добивають.
Військовий експерт розповів, що тоді починають йти штурмові групи – це штурмові літаки, а не штурмова піхота. Саме літаки відкривають лінію оборони противника на землі, тобто перемішують з ґрунтом весь оборонний комплекс, яким би він не був.
"А от потім вже після цього – або десант, або піхота. Проте піхота не в режимі штурму, а в режимі зачищення", – додав Світан.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Корабель "Мінськ"
Декілька сотень кілограмів вибухівки можуть завдати катастрофічних наслідків для кораблів.
"Мінськ" відновити, звісно, можна, проте це буде посудина. Легше збудувати новий корабель, ніж відновлювати настільки ушкоджений,
– заявив Роман Світан.
"Хоч, скоріш за все, росіяни будуть пробувати це зробити. Корпус поки що цілий. Проте не факт, що не прилетить ще одна така ракета й не виконає такі ж дії. Вони ж нікуди його посунути не можуть", – додав військовий експерт.
Перекривання Кримського мосту
Не завжди росіяни зупиняють рух Кримським мостом через якісь атаки. Таке враження, що там є конструкційні проблеми, які зараз неможливо вирішити. Саме тому вони просто обмежують рух такими перекриттями. А також в цей час намагаються усунути або хоча б контролювати певні моменти.
У мостів є дуже багато проблем, які потрібно вирішувати в процесі їх експлуатації. Інколи росіяни під виглядом "повітряних атак", яких немає, включають тривоги, зупиняють рух й проводять ремонтні роботи,
– зазначив військовий експерт.
"Можна сказати, що він вже не функціонує в повному обʼємі. Ті удари, які завдавалися нашими засобами, вони, скоріш за все, пошкодили міст настільки, що їм тепер доводиться по декілька разів на день зупиняти рух", – пояснив Світан.
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