Два сценария, – военный эксперт раскрыл, чем могли атаковать танкер с генералом ГРУ

В нейтральных водах Средиземного моря потерпел поражение танкер российского теневого флота QENDIL. Эту операцию, вероятно, провели сотрудники СБУ. В России появилась пока не подтвержденная информация, что на борту мог быть генерал ГРУ.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что может быть несколько вариантов, каким образом потерпел поражение российский танкер. Ведь Украина уже имеет опыт, как доставать до побережья Крыма своим оружием.

Чем могли атаковать российский танкер?

Во-первых, по словам Павла Нарожного, расстояние от Белгород-Днестровского до Кипра примерно 1200 километров, а учитывая те видео, которые появились в сети, танкер атаковали беспилотники. Это, вероятно, был морской дрон, который нес на себе FPV-дроны.

Расстояние, на которое он может путешествовать, может быть очень большим. Была информация, что мы можем сделать морской дрон длиной до 30 метров. Это означает то, что в него могут загрузить большое количество топлива, чтобы он прошел эти 1200 километров, а потом еще и вернуться обратно. То есть где-то 2500 километров,

– сказал он.

Такой морской дрон может нести на себе десяток беспилотников. На нем, вероятно, была система спутниковой связи, потому что других действенных вариантов нет.

Также этот дрон-безэкипажный катер должен был пройти залив в Турции. Его ширина примерно 20 – 30 километров. Он охраняется турецкими ВМС, поэтому, по мнению военного эксперта, беспилотник должен был быть полностью или частично погружен под воду. Украина уже имеет опыт применения подводного дрона Sub Sea Baby.

Он (морской беспилотник – 24 Канал) доставляет FPV-дроны. Он сам не атакует. На нем только стоит система связи, через которую работает оператор. Он управляет FPV-дронами, которые наносят удары,

– отметил он.

Количество беспилотников, которые несет на себе морской дрон может достигать десятков единиц.

Во-вторых, есть вероятность, что беспилотник, который перевозил FPV-дроны, не проходил через заливы Турции. Нарожный предположил, что его могли привезти на каком-то корабле, в частности коммерческом судне, и просто сбросили в море.

Где-то посередине Средиземного моря. И все. Его могли собрать в какой-то третьей стране. Например, в европейской. Его могли собрать и запустить в том самом Кипре,

– высказался военный эксперт.

Он также подчеркнул, что доказать к этому причастность Украины маловероятно, ведь детали дрона могли быть китайскими или же там могла быть установлена система самоуничтожения.

