Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що може бути кілька варіантів, яким чином зазнав ураження російський танкер. Адже Україна вже має досвід, як діставати до узбережжя Криму своєю зброєю.

Дивіться також У Росії палає одне з найбільших у світі підприємств з виробництва аміаку

Чим могли атакувати російський танкер?

По-перше, за словами Павла Нарожного, відстань від Білгород-Дністровського до Кіпру приблизно 1200 кілометрів, а з огляду на ті відео, які з'явилися у мережі, танкер атакували безпілотники. Це, ймовірно, був морський дрон, який ніс на собі FPV-дрони.

Відстань, на яку він може подорожувати, може бути дуже великою. Була інформація, що ми можемо зробити морський дрон довжиною до 30 метрів. Це означає те, що в нього можуть завантажити велику кількість палива, щоб він пройшов ці 1200 кілометрів, а потім ще й повернутися назад. Тобто десь 2500 кілометрів,

– сказав він.

Такий морський дрон може нести на собі десяток безпілотників. На ньому, ймовірно, була система супутникового зв'язку, бо інших дієвих варіантів немає.

Також цей дрон-безекіпажний катер мав пройти затоку в Туреччині. Її ширина приблизно 20 – 30 кілометрів. Вона охороняється турецькими ВМС, тому, на думку військового експерта, безпілотник мав бути повністю або частково занурений під воду. Україна вже має досвід застосування підводного дрона Sub Sea Baby.

Він (морський безпілотник – 24 Канал) доставляє FPV-дрони. Він сам не атакує. На ньому тільки стоїть система зв'язку, через яку працює оператор. Він керує FPV-дронами, які завдають ударів,

– зауважив він.

Кількість безпілотників, які несе на собі морський дрон може сягати десятків одиниць.

По-друге, є ймовірність, що безпілотник, який перевозив FPV-дрони, не проходив через затоки Туреччини. Нарожний припустив, що його могли привезти на якомусь кораблі, зокрема комерційному судні, і просто скинули в море.

Десь посередині Середземного моря. І все. Його могли зібрати в якійсь третій країні. Наприклад, в європейській. Його могли зібрати й запустити в тому самому Кіпрі,

– висловився військовий експерт.

Він також підкреслив, що довести до цього причетність України малоймовірно, адже деталі дрона могли бути китайськими або ж там могла бути встановлена система самознищення.

Удари по російському флоту: останні новини