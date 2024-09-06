Ждите сюрприза, – американский политолог о вопросе ударов по российской территории

Украина усиленно работает над разрешением на удары по России дальнобойным оружием. Процесс движется вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что сейчас нужно меньше слушать заявления различных публичных лиц. В частности того же Джона Кирби, который говорит, что ATACMS не смогут поразить большинство российских самолетов.

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Будут успехи

Как отметил Юнус, о важных темах вряд ли конкретно будут говорить в публичном пространстве. Стоит понимать, что с этим вопросом усиленно работают. И можно надеяться, что со временем будет результат.

Думаю, что будут положительные новости. Ждите сюрприза. Потерпите – и увидите успехи в конкретном направлении,

– заметил Юнус.

Понятно, что демократы хотят, чтобы на посту и в дальнейшем был президент из их команды. Они будут делать все, чтобы этого достичь. И у них есть реальная возможность улучшить свою ситуацию с помощью Украины.

Кроме вашей темы, они не имеют других тем, где могут сейчас иметь успех. Ни на Ближнем Востоке, ни на Южном Кавказе. А здесь есть реальная возможность. Думаю, что Умеров и Ермак приезжали для этого. Зеленский сейчас поехал на "Рамштайн",

– подчеркнул Юнус.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал три основные темы, которые обсуждали на "Рамштайн". Одна из них – усиление дальнобойных возможностей Украины.