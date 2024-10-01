"Украине не нужно разрешение": в США сделали заявление относительно ударов по целям на территории России

В США заявили, что Украине не нужно разрешение на удары вглубь российских территорий. Однако речь идет об оружии украинского производства, а не западном.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер. В то же время чиновник не дал ответа, позволят ли США использовать западное оружие для ударов.

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В США сделали заявление относительно ударов вглубь России

Миллер заявил, что Украина – суверенное государство, поэтому ей не нужно разрешение, чтобы атаковать военные объекты на территории России собственным оружием. Кроме того, ранее США также позволили применять свое вооружение для ударов по приграничной территории России, где враг атакует Украину.

Прежде всего, Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они являются суверенной страной и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно, а его очень много,

– заявил представитель Госдепа.

Чиновник подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал для защиты. Миллер отметил, что за последний год ввела немало оборонных программ и продолжает развивать собственный военно-промышленный комплекс. В итоге в Госдепе США отметили, что будут продолжать поддерживать Украину.

К слову, ранее в Верховной Раде заявили, что ожидают разрешение на использование дальнобойного западного оружия для ударов по территории России. Вероятно, его могут предоставить после проведения выборов в США.