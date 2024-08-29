Много подводных камней: что откроет разрешение ударов по территории России

Рустем Умеров и Андрей Ермак посетят США, где предоставят администрации Байдена список целей, которые важны Силам обороны для нанесения ударов на территории России. Речь идет о западном дальнобойном оружии, которое бы позволило нашим защитникам успешно обезвреживать военные мощности оккупантов.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, западные партнеры Украины пока не готовы предоставлять разрешение на применение ATACMS или других видов вооружения для атак по России. Очень эффективным было бы уничтожение складов противника с боевыми комплектами на временно оккупированных территориях Украины.

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Атака по российским аэродромам

Валерий Клочок отметил, что россияне перетягивают военную авиацию вглубь своих территорий. Это, вероятно, обусловлено тем, что Украина на вооружении имеет ракеты ATACMS и часто применяет удары беспилотниками.

Но это не мешает противнику осуществлять не менее эффективные ракетные атаки в прифронтовых регионах различными видами поражения,

– сказал он.

Санитарная зона

Клочок подчеркнул, что очень важно понимать, как далеко мы сможем переместить санитарную зону от государственной границы Украины. Возможность бить ракетами ATACMS и другими западными типами поражения позволило бы сделать это гораздо успешнее.

Он назвал еще один компонент противостояния России. Речь идет об энергетическом секторе противника. Украинские БпЛА атакуя такие объекты, в частности нефтебазы, очень эффективно уменьшают военные возможности страны-агрессора.

На расстояние 1,5 – 2 тысячи километров не каждая ракета долетит точно, она может иметь серьезные отклонения, а вот беспилотники, действительно, имеют шанс поражать цель. Конечно, что боевой заряд меньше, но это пока,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики.

Он добавил, что Силам обороны сейчас важно иметь возможность осуществлять удары по территории противника на небольшое расстояние, а именно 150 – 200 километров. Все для того, чтобы разрушить военную логистику, что позволит создать санитарную зону в России.