Враг нанес авиаудары по Запорожью: в каком состоянии раненые
11 ноября 2024, 14:53Читати новину українською
В результате авиаударов по Запорожью пострадали десятки людей, среди них пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.
В Запорожье после ночных авиаударов российских войск количество пострадавших возросло до 23 человек. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на МВД Украины.
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Что известно о пострадавших и погибших в результате удара России по Запорожью
Среди раненых пятеро детей, три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. Один из пострадавших скончался от полученных травм.
Обратите внимание! На данный момент в больницах Запорожья находятся девять раненых. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Сообщается, что на местах ударов работают спасательные службы.
Удар России по Запорожью 11 ноября
- Российская авиация осуществила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них дети.
- Из-за обстрелов в городе значительные разрушения, в частности поврежден двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон.
- Еще два КАБа попали в промышленную зону. В городе очень значительные разрушения.