Враг нанес авиаудары по Запорожью: в каком состоянии раненые

В результате авиаударов по Запорожью пострадали десятки людей, среди них пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.

В Запорожье после ночных авиаударов российских войск количество пострадавших возросло до 23 человек. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на МВД Украины.

Смотрите также В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы: 10 погибших и более 40 раненых

Что известно о пострадавших и погибших в результате удара России по Запорожью

Среди раненых пятеро детей, три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. Один из пострадавших скончался от полученных травм.

Обратите внимание! На данный момент в больницах Запорожья находятся девять раненых. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сообщается, что на местах ударов работают спасательные службы.

Удар России по Запорожью 11 ноября