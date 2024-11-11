У Запоріжжі після нічних авіаударів російських військ кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на МВС України.
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Що відомо про постраждалих та загиблих внаслідок удару Росії по Запоріжжю
Серед поранених п’ятеро дітей, три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 та 17 років. Один з постраждалих помер від отриманих травм.
Зверніть увагу! На цей момент у лікарнях Запоріжжя перебувають дев’ять поранених. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Повідомляється, що на місцях ударів працюють рятувальні служби.
Удар Росії по Запоріжжю 11 листопада
- Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них діти.
- Через обстріли у місті значні руйнування, зокрема пошкоджено двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон.
- Ще два КАБи потрапили у промислову зону. У місті дуже значні руйнування.