Оккупантам приказали активизировать удары с помощью FPV-дронов по гражданским объектам Запорожья, – ГУР

Оккупанты из состава 58-й армии Вооружённых сил России получили прямой приказ усилить интенсивность ударов с помощью FPV-дронов на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины. Это касается, в частности, и Запорожья.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что известно о приказе россиянам усилить террор в Запорожье?

Согласно данным, полученным Департаментом активных действий ГУР МО Украины, главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье. Речь идет об увеличении ударов по любым гражданским объектам города.

Для реализации преступных планов оккупационным подразделениям обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе,

– написали в разведке.

Там также подчеркнули, что приказ усилить террор против украинцев – еще одно доказательство яростного недовольства властей России из-за постоянно растущего уровня потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении.

Напомним, Россия нанесла удар по Запорожью вечером 16 июня. В результате в городе произошел пожар в жилом доме и торговом центре, 1 человек погиб, а еще 7 – пострадали.